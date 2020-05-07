Леонова считает, что за переходом Трусовой к Плющенко стоят родители фигуристки

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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алёна Леонова прокомментировала переход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Леонова считает, что за переходом Трусовой к Плющенко стоят родители фигуристки
  • Reuters

«Ей важно сохранить то, что она умела делать. Возможно, в новой группе будет новый подход и всё будет хорошо. Что касается самого перехода, то я думаю, что это выбор её родителей. Сомневаюсь, что Саша в один момент проснулась и решила, что не хочет кататься у Этери Георгиевны, а хочет уйти к другому тренеру. Думаю, там много подводных камней — ни с того ни с сего такое не происходит. Тем более что Саша была и остаётся отличным спортсменом, а успехи, которые у неё были, произошли с ней именно в группе Этери Георгиевны», — цитирует Леонову ТАСС. 

15-летняя Трусова в прошлом сезоне стала бронзовым призёром финала Гран-при, чемпионата Европы и первенства России.

Ранее Роднина выразила мнение, что не каждый спортсмен готов выдержать тренировки Тутберидзе.

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