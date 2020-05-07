Роднина считает, что не каждый спортсмен готов выдержать тренировки Тутберидзе

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказала свою позицию по поводу перехода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Роднина считает, что не каждый спортсмен готов выдержать тренировки Тутберидзе
  • РИА Новости

По её мнению, спортсменам одинаково высокого уровня тяжело тренироваться в одном месте.

«От Тутберидзе ушли Юлия Липницкая, Евгения Медведева. Поэтому это не вторая и не третья фигуристка, а это уже процесс конвейера: кто-то приходит, кто-то уходит. Что не так в группе Тутберидзе? Я в такие тонкости не влезаю. Любой человек, который приходит в группу Тутберидзе, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов их выдержать», — приводит слова ветерана спорта «Правда.Ру».

Ранее сообщалось, что Ковтун отказался от комментариев по поводу ухода Трусовой к Плющенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить