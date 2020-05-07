Роднина считает, что не каждый спортсмен готов выдержать тренировки Тутберидзе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказала свою позицию по поводу перехода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

По её мнению, спортсменам одинаково высокого уровня тяжело тренироваться в одном месте.

«От Тутберидзе ушли Юлия Липницкая, Евгения Медведева. Поэтому это не вторая и не третья фигуристка, а это уже процесс конвейера: кто-то приходит, кто-то уходит. Что не так в группе Тутберидзе? Я в такие тонкости не влезаю. Любой человек, который приходит в группу Тутберидзе, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов их выдержать», — приводит слова ветерана спорта «Правда.Ру».

Ранее сообщалось, что Ковтун отказался от комментариев по поводу ухода Трусовой к Плющенко.