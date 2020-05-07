Роднина считает, что не каждый спортсмен готов выдержать тренировки Тутберидзе
- РИА Новости
По её мнению, спортсменам одинаково высокого уровня тяжело тренироваться в одном месте.
«От Тутберидзе ушли Юлия Липницкая, Евгения Медведева. Поэтому это не вторая и не третья фигуристка, а это уже процесс конвейера: кто-то приходит, кто-то уходит. Что не так в группе Тутберидзе? Я в такие тонкости не влезаю. Любой человек, который приходит в группу Тутберидзе, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов их выдержать», — приводит слова ветерана спорта «Правда.Ру».
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