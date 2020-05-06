Фигурный треугольник: кому выгоден переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе после четырёх лет совместной работы. В ближайшее время она официально оформит переход к Евгению Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион подтвердил, что примет восходящую звезду, как только все формальности будут улажены. Почему расставанию 15-летней спортсменки с наставницей, чьи воспитанницы выиграли золото двух последних Олимпийских игр, не стоит удивляться и с какими трудностями Трусова может столкнуться в ближайшем будущем — в материале RT.

Единственная в мире исполнительница четырёх разных четверных прыжков Александра Трусова приняла решение сменить тренера. Таким образом, распалось знаменитое трио учениц Этери Тутберидзе — Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной, которые доминировали на мировой арене в прошлом сезоне.

И из этих спортсменок у Трусовой самый обширный технический арсенал. В октябре, когда Саша встряхнула фигурный мир победой на Japan Open при четырёх четверных, выполненных в одной программе, казалось, что в мире не существует фигуристки, способной на большее.

Но судьба распорядилась иначе. Всё, чем может похвастать дебютантка взрослого сезона на момент его завершения, — это бронзовые награды финала Гран-при, чемпионата России и первенства Европы.

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В такой ситуации нетрудно было догадаться, что спортсменка (а точнее, её родители) с очень большой вероятностью задумается о смене тренера. Так и произошло: в последних числах апреля источник, близкий к группе Этери Тутберидзе, сообщил, что Саша уже известила о решении своего прежнего наставника. Он также отметил, что Трусова уходит из группы вместе с одним из тренеров, с которым намерена продолжить сотрудничество, но кроме этого будет искать более именитого специалиста, чтобы тот согласился взять спортсменку под своё покровительство: так уж повелось в фигурном катании, что с не слишком известным тренером у борта завоёвывать авторитет в глазах судей иногда становится проблематично.

Официально переход Трусовой к другому тренеру может считаться оформленным только после того, как сама Александра или её представитель, обладающий соответствующим правом, передаст Федерации фигурного катания России необходимые документы о смене.

Один из источников сообщил, что до окончания майских праздников это сделать не представляется возможным, поскольку в стране действует период нерабочих дней и соблюдается режим самоизоляции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Все новости, которые будут появляться в СМИ до 12 мая, стоит расценивать как слухи и не более того. Семья спортсменки не будет их комментировать вплоть до окончательного решения, которое будет опубликовано на сайте ФФККР», — сообщил источник.

Колесо тем не менее завертелось. В среду олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко подтвердил, что Александра официально начала процесс смены тренера и готовит соответствующие документы, чтобы предоставить их в ФФККР.

Ранее ещё один источник признался, что на позицию нового основного тренера семья Трусовых рассматривала три кандидатуры, но одна из них отпала уже на первой стадии переговоров — получивший предложение специалист ответил семье отказом.

Нынешняя ситуация с Трусовой отчасти напоминает ту, что имела место пять лет назад с Юлией Липницкой. Очень быстро выяснилось, что наставников, готовых взять к себе сильно сдавшую позиции героиню Игр в Сочи, можно пересчитать по пальцам. И никто из них не горит желанием приобретать «кота в мешке».

Наиболее оптимальным с точки зрения технического развития спортсменки (после того, как отказом ответил один из ведущих российских специалистов) казался переезд за океан к Брайану Орсеру или Рафаэлю Арутюняну, но вставала иная проблема: в этом случае фигуристка не могла отправиться в США или Канаду одна. Вот и получилось, что единственной реальной кандидатурой на роль тренера Липницкой остался Алексей Урманов — человек, прекрасно знающий технику прыжков и умеющий этому учить.

Не исключено, что Плющенко — это точно такая же единственно реальная кандидатура для Трусовой, тем более что в «Ангелах Плющенко» продолжает работать предыдущий тренер спортсменки Александр Волков, а вместе с ней команду Тутберидзе покидает Сергей Розанов. Отправить фигуристку к тому же Арутюняну изначально представлялось не слишком вероятным: это связано не только с тем, что Калифорния — очень дорогой для проживания штат, а Арутюнян — один из наиболее высокооплачиваемых специалистов, но и с тем, что у Трусовой в силу её возраста может оказаться слишком много «багажа» — кто-то ведь должен решать бытовые вопросы, выполнять функции менеджера, переводчика и так далее.

С аналогичными проблемами сталкивалась после переезда в Канаду двукратная чемпионка мира и вице-чемпионка Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева, но она, несмотря на драматизм ухода, обладала гораздо более громким, нежели у Трусовой, послужным списком, более мощной спонсорской поддержкой и многочисленными рекламными контрактами. Да и время было гораздо более благоприятным, нежели сейчас, когда фигурное катание как бизнес того и гляди рухнет из-за коронавируса.

Сам Арутюнян отказался комментировать вероятность перехода в его группу российской фигуристки.

«Любому тренеру, думаю, было бы интересно поработать со спортсменом, который входит в первую десятку мира. Просто все российские атлеты очень зависимы от созданных для них условий: шаг в сторону расценивается как побег и исторически известно, к чему это приводит», — объяснил он в разговоре с RT.

Главный вопрос на самом деле заключается в другом: сумеет ли новый наставник Трусовой поднять одну из наиболее ярких фигуристок мира на новый для неё уровень? И возможно ли это в принципе?

Теоретически — да, но будет неимоверно сложно. Во-первых, Саша — яркий представитель поколения российских одиночниц, которые бывают особенно хороши в свой первый взрослый сезон до начала периода роста, формирования и взросления. Во-вторых, школа Тутберидзе имеет достаточно ярко выраженную специфику — примерно как барселонская академия футбола, лучшие игроки которой бывают прекрасно подготовлены для того, чтобы продолжить карьеру в том же клубе, но крайне трудно приживаются в других командах.

После тех нагрузок и той конкуренции, через которую приходится пройти, прежде чем оказаться на «взрослом» льду, у фигуристок почти не остаётся ресурса: их карьера не рассчитана на продолжительный срок, за несколько последних лет это стало совершенно очевидно, и вряд ли кто-то не согласится с тем, что пик карьеры Саши её прежний тренерский штаб планировал не в каком-то обозримом будущем, а «здесь и сейчас» — на чемпионате мира в Монреале, отменённом из-за пандемии коронавируса.

Для того чтобы продолжать выступать на прежнем уровне, Саше нужна уже совсем другая работа, которая позволила бы выстроить новое тело, новую технику, новый стиль катания. Иначе говоря — начать всё с нуля. Такие вопросы не решаются за несколько месяцев, значит, нужно учиться ждать. И понимать, что количество четверных прыжков на женском льду будет только множиться. А значит, «вау-эффекта», который сопровождал выступления Трусовой в этом сезоне, может уже никогда не случиться.

Кто, безусловно, выиграл от этого громкого перехода — так это сам Плющенко. Для его академии трансфер такого уровня — это прежде всего прекрасная реклама. Если вспомнить постоянные и очень жёсткие пикировки Плющенко в публичном пространстве со штабом Тутберидзе, олимпийский чемпион вообще может считать себя победителем. Ну а если Евгений действительно сумеет довести до больших побед Трусову, всем нам останется снять перед ним шляпу. А пока — стоит пожелать Александре и Евгению успеха.