Фигуристка Трусова подала заявление об уходе от тренера Тутберидзе

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Российская фигуристка Александра Трусова расстаётся с тренером Этери Тутберидзе, под руководством которой тренировалась с 2016 года.
Фигуристка Трусова подала заявление об уходе от тренера Тутберидзе
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

По информации RT, бронзовая медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при нынешнего сезона уже уведомила тренерский штаб и Этери Тутберидзе о том, что прекращает работу с ней, и начала поиски другого специалиста.

По правилам Федерации фигурного катания России переход будет оформлен только после того, как 15-летняя фигуристка официально объявит имя нового наставника.

По информации Sport24, владеющая двумя мировыми рекордами по набранным очкам на соревнованиях среди взрослых Трусова (в произвольной программе и по сумме баллов) может продолжить карьеру под руководством Евгения Плющенко.

Однако помимо олимпийского чемпиона представители фигуристки ведут обсуждения и с другими специалистами, сообщил источник.

Ранее Александра оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить чемпионат мира — 2020 из-за пандемии коронавируса.

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