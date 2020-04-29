Экс-фигуристка рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки

Бывшая ученица Этери Тутберидзе бронзовый призёр юниорского Гран-при по фигурному катанию Алсу Каюмова рассказала, как наставница однажды выгнала её с тренировки.

«За плохой прокат. Я совсем расслабилась, много всего навалила. Она сказала: «Так не пойдёт, иди». Но в итоге я вернулась на лёд, сказала, что хочу работать. Пустила обратно», — приводит слова Каюмовой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что Тутберидзе — добрая, умная, но требовательная наставница. По словам Каюмовой, Этери Георгиевна отлично чувствовала настроение своих подопечных и всегда могла поднять им настроение с помощью шуток.

Ранее Каюмова выразила мнение, что в фигурном катании стоит ввести возрастной ценз.