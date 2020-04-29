Экс-ученица Тутберидзе выступила за введение возрастного ценза в фигурном катании

Бронзовый призёр юниорского Гран-при 2013 года Алсу Каюмова, занимавшаяся в группе Этери Тутберидзе, выразила мнение, что в фигурном катании необходимо установить возрастной ценз.

«Всегда была за то, чтобы поднять минимальный возраст — до 17 лет по крайней мере. И это настроение царит у большинства людей в фигурном катании», — цитирует Каюмову «Спорт-Экспресс».

По её словам, юниорам гораздо легче выступать в сравнении с более взрослыми спортсменами, ведь они «более худые и ничего не боятся». При этом уже через несколько лет они взрослеют, их тело меняется, вследствие чего наверху оказываются другие юные атлеты.

Ранее российская фигуристка Мария Мостенец высказала мнение, что карантин из-за пандемии коронавируса может повлиять на шансы учениц Тутберидзе на победу на Олимпиаде-2022 в Пекине.