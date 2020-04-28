Российская фигуристка считает, что коронавирус помешает ученицам Тутберидзе выиграть ОИ-2022

Российская фигуристка Мария Мостенец высказала мнение, что карантин из-за пандемии коронавируса может повлиять на шансы учениц тренера Этери Тутберидзе на победу на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В Корее и Японии люди могут тренироваться. Мне кажется, это сыграет роль. Уже начинается предолимпийский сезон, а тот график, который есть сейчас, — по сути, отдых. Так не должно быть у спортсменок, особенно уровня учениц Этери Тутберидзе. Эти месяцы отдыха могут сыграть злую шутку на Олимпиаде. Я желаю удачи всем девочкам из команды Тутберидзе, но моё личное мнение — они могут не выиграть Олимпиаду из-за этого. Во всяком случае, существует риск», — цитирует Мостенец «Спорт-Экспресс».

В группе Этери Тутберидзе тренируются призёры финала Гран-при Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, а также действующая чемпионка Олимпиады Алина Загитова.

Ранее Слуцкий заявил, что не верит в успешное возвращение Загитовой в фигурное катание.