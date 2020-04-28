Российская фигуристка считает, что коронавирус помешает ученицам Тутберидзе выиграть ОИ-2022

Короткая ссылка
Российская фигуристка Мария Мостенец высказала мнение, что карантин из-за пандемии коронавируса может повлиять на шансы учениц тренера Этери Тутберидзе на победу на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Российская фигуристка считает, что коронавирус помешает ученицам Тутберидзе выиграть ОИ-2022
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В Корее и Японии люди могут тренироваться. Мне кажется, это сыграет роль. Уже начинается предолимпийский сезон, а тот график, который есть сейчас, — по сути, отдых. Так не должно быть у спортсменок, особенно уровня учениц Этери Тутберидзе. Эти месяцы отдыха могут сыграть злую шутку на Олимпиаде. Я желаю удачи всем девочкам из команды Тутберидзе, но моё личное мнение — они могут не выиграть Олимпиаду из-за этого. Во всяком случае, существует риск», — цитирует Мостенец «Спорт-Экспресс».

В группе Этери Тутберидзе тренируются призёры финала Гран-при Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, а также действующая чемпионка Олимпиады Алина Загитова.

Ранее Слуцкий заявил, что не верит в успешное возвращение Загитовой в фигурное катание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить