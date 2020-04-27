Слуцкий заявил, что не верит в успешное возвращение Загитовой в фигурное катание

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий высказал мнение о перспективах Алины Загитовой в случае её возвращения в фигурное катание.

«Она может и вернуться, но в сборной очень большая конкуренция. Вряд ли Загитова сможет навязать борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной. Через некоторое время и Валиева появится со своим четверным. Сейчас без изменений технических правил ей будет невозможно соревноваться с юниорками», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Он выразил сомнение, что 17-летней Загитовой в её возрасте удастся выучить сложные прыжки.

«Наверное, я навлеку на себя гнев её фанатов, но это так и есть. Если ей нравится кататься и соревноваться, как Алёне Леоновой, — пожалуйста. Я не верю в спортивную составляющую», — добавил специалист.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

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