Слуцкий рассказал, какие вопросы он хотел бы задать Тутберидзе

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, какие вопросы он хотел бы задать тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Опыт любого выдающегося тренера может тебе помочь в работе. Я начал интересоваться деятельностью Этери Тутберидзе, наверное, после Юлии Липницкой. Потом пошли Медведева, Загитова и так далее. Я начал понимать, что это чемпионский конвейер. Мне было интересно узнать, за счёт чего достигаются такие успехи», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Он отметил, что ему было бы интересно задать Тутберидзе ряд вопросов, чтобы понять, как ей удалось добиться такого успеха.

«Этери Георгиевне я бы задал массу вопросов. Например, о методике, возрастных особенностях. У меня же есть футбольная школа, где я использую похожие методы. Тоже считаю, что дети мало тренируются. А в фигурном катании этот объём просто запредельный. Хочется узнать, как такие нагрузки влияют на юношеские организмы», — добавил специалист.

Ранее Слуцкий рассказал, почему запретил игрокам «Рубина» использовать в общении слово «брат».