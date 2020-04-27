Слуцкий рассказал, какие вопросы он хотел бы задать Тутберидзе

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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, какие вопросы он хотел бы задать тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Слуцкий рассказал, какие вопросы он хотел бы задать Тутберидзе
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«Опыт любого выдающегося тренера может тебе помочь в работе. Я начал интересоваться деятельностью Этери Тутберидзе, наверное, после Юлии Липницкой. Потом пошли Медведева, Загитова и так далее. Я начал понимать, что это чемпионский конвейер. Мне было интересно узнать, за счёт чего достигаются такие успехи», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Он отметил, что ему было бы интересно задать Тутберидзе ряд вопросов, чтобы понять, как ей удалось добиться такого успеха.

«Этери Георгиевне я бы задал массу вопросов. Например, о методике, возрастных особенностях. У меня же есть футбольная школа, где я использую похожие методы. Тоже считаю, что дети мало тренируются. А в фигурном катании этот объём просто запредельный. Хочется узнать, как такие нагрузки влияют на юношеские организмы», — добавил специалист.

Ранее Слуцкий рассказал, почему запретил игрокам «Рубина» использовать в общении слово «брат».

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