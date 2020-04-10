Слуцкий рассказал, почему запретил игрокам «Рубина» использовать в общении слово «брат»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о необычном запрете для футболистов, который он ввёл в команде.

«Я им объявил об этом. Универсальное слово — у тебя все братья: «Брат, брат». Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит. Когда Солтмурад Бакаев называет партнёра братом, я говорю: «К тебе Зелимхан, что ли, перешёл в команду? Какой он тебе брат? Какой Данченко тебе брат?». Понимаю, что забрал слово «брат» у грузин. Я их вообще лишил русского языка. Это единственное слово, которое они могут говорить. Да, я им объявил, что слово «брат» у нас теперь вне закона», — рассказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Под его руководством, до остановки сезона из-за пандемии коронавируса, команда провела три официальных матча, в которых одержала одну победу, одно поражение и один раз сыграла вничью.

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