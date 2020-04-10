Слуцкий оценил чувство юмора Дзюбы

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил чувство юмора нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Слуцкий оценил чувство юмора Дзюбы
  • РИА Новости

«Самая крутая шутка от Дзюбы? Есть комики, которые смешно шутят. А есть те, кто смешно рассказывает и отыгрывает. Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет. Хотя думает иначе. Чувство юмора у него специфическое. Но как рассказчик… он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей. Это безумно смешно», — рассказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Ранее сообщалось, что известный российский спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на понижение трансферной стоимости Дзюбы.

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