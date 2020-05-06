Источник: в группе Тутберидзе уже осведомлены об уходе Трусовой
- Reuters
«Да, Этери Тутберидзе и другие тренеры её группы уже в курсе того, что Трусова прерывает сотрудничество и уходит. При этом, насколько известно, фигуристка не была связана с тренером каким-либо официальным контрактом или обязательствами», — сообщил RT источник, близкий к ситуации, пожелавший остаться неназванным.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов сравнил уходы Трусовой и Евгении Медведевой от Тутберидзе.