Источник: в группе Тутберидзе уже осведомлены об уходе Трусовой

В группе специалистки Этери Тутберидзе знают о намерении её ученицы, российской фигуристки Александры Трусовой отказаться от сотрудничества с тренером.

«Да, Этери Тутберидзе и другие тренеры её группы уже в курсе того, что Трусова прерывает сотрудничество и уходит. При этом, насколько известно, фигуристка не была связана с тренером каким-либо официальным контрактом или обязательствами», — сообщил RT источник, близкий к ситуации, пожелавший остаться неназванным.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов сравнил уходы Трусовой и Евгении Медведевой от Тутберидзе.