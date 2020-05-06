«Как хватает совести на такое»: в России поддержали Плющенко и Рудковскую после скандала вокруг их сына

Многие российские спортсмены и звёзды шоу-бизнеса выразили свою поддержку Евгению Плющенко, Яне Рудковской и их сыну Александру, после того как мальчик оказался в центре скандала. В одном из изданий появилась информация, что он якобы болен синдромом Аспергера. При этом родители опровергли эти слухи и заявили о намерении подать в суд. Среди прочих знаменитую пару поддержали Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Максим Траньков, Александр Кержаков и Филипп Киркоров, которые заявили о недопустимости втягивания детей в подобные скандалы.

«Это мерзко и отвратительно»

В России продолжают обсуждать скандал вокруг сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра. Журнал Starhit опубликовал статью, в которой высказано предположение, что у семилетнего мальчика якобы может быть психическое отклонение — синдром Аспергера.

Многие представители мира фигурного катания осудили авторов публикации. Так, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка призналась, что, став публичной личностью, столкнулась с тем, что порядочных журналистов не так много. Она отметила, что хорошо знает Александра как целеустремлённого, упорного и развитого мальчика.

«В первую очередь он просто ребёнок, у которого идёт период становления личности, который учится и смотрит на этот мир широко распахнутыми глазами! Поэтому искренне недоумеваю, кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир? Как хватает совести на такое? Поддерживаю его родителей! Яна и Женя молодцы, правда на их стороне!» — написала Навка в Instagram.

Плющенко-старший и его супруга, музыкальный продюсер Яна Рудковская, намерены подать иск за клевету как в российский суд, так и в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Данное решение поддержал тренер Александр Жулин.

«Конечно, это ненормально! Какие-то идиоты пишут всякую ерунду! Думаю, этих людей нужно призвать к суду. Может, Евгению с Яной меньше стоит выкладывать всю эту информацию, потому что у людей много зависти», — приводит слова Жулина Sport24.

О необходимости наказать авторов материала по всей строгости закона заявил и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Он подчеркнул, что ни один ребёнок не заслуживает участия в подобных историях.

«Мы уже привыкли к тому, что в прессе иногда происходит некий беспредел. Не знаю, каким словом всё это описать. Но это мерзко и отвратительно! И неважно, сын это Плющенко или любого другого человека. Журналисты, которые это всё написали, просто эксплуатируют мальчика», — прокомментировал произошедшее Траньков.

Четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин отметил, что в последнее время в фигурном катании происходит много скандалов. Он напомнил, что несколько дней назад в российских СМИ появилась информация о том, что японские болельщики якобы выступили против пребывания в стране Евгении Медведевой. Публикации были основаны на нескольких постах в Twitter, в которых говорилось, что спортсменка якобы нарушила режим самоизоляции.

«Не буду комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, это сугубо их дело, но писать статьи о том, что их ребёнок психически болен, исходя из «анонимных источников», — это уже за гранью. Понимаю, что в такие непростые для всех времена тяжело выдумывать новости на ровном месте, но, может, попробуем хотя бы не травить и не клеветать на детей, уважаемые СМИ?» — написал Ягудин.

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Семья Плющенко известна далеко за пределами мира фигурного катания, поэтому Гном Гномыча, как близкие называют Александра, и его родителей поддержали представители различных сфер спорта и шоу-бизнеса.

«Я отношусь с уважением и любовью ко всем своим зрителям, поклонникам, хейтерам. Всех этих людей я люблю, потому что они прекрасны. Любая движуха — это промоушен, реклама и счастье. Но только не грязь и выход из рамок, что касается наших детей», — прокомментировал скандал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

В стороне от скандала не остались также старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, телеведущие Лера Кудрявцева и Виктория Боня, балерина Большого театра Анна Тихомирова, певица Юлианна Караулова и даже народный артист РФ Филипп Киркоров. Он похвалил Плющенко-младшего за стойкость характера, а его родителям пожелал мудрости и терпения.

«Детям публичных людей непросто. Зачастую с рождения они оказываются под пристальным вниманием общественности. Как они живут, что едят, во что одеваются — журналистов, поклонников интересует всё... Я знаю, какой Саша не по своим годам трудолюбивый и дисциплинированный мальчишка, поэтому и ставит рекорды в спорте!» — заявил Киркоров.

«У многих известных людей есть дети с особенностями»

Два дня назад в издании Starhit появилась информация о том, что Плющенко-младший может страдать синдромом Аспергера. Авторы публикации сослались на анонимного врача-дефектолога, который обратил внимание на движения, мимику и поведение мальчика, якобы характерные для заболевания.

Главой издательства, выпускающего журнал, является Наталья Шкулёва, супруга известного телеведущего Андрея Малахова. По словам Рудковской, он «схватился за голову» и попросил прощения, хотя уже некоторое время не имеет к изданию никакого отношения. Продюсер выразила надежду на то, что он был искренен.

Кроме того, она добавила, что владельцы издания также прислали сообщения с извинениями, однако статья так и не была удалена. Рудковская вновь подчеркнула, что её сын не страдает никакими психическими заболеваниями.

«Если бы Саша был ребёнком с особенностями развития (неважно, с какими синдромами), наша семья точно бы это не скрывала! У Евгения есть группа таких детей, которая тренируется на льду. Грета Тунберг сегодня — кумир миллионов, у многих известных людей есть дети с особенностями. В этом нет ничего постыдного», — написала она.

Стоит отметить, что Плющенко и Рудковская регулярно подвергаются критике из-за отношения к сыну. Экс-фигуриста обвиняют в чересчур тяжёлых тренировках, а продюсера — в том, что к Гном Гномычу с ранних лет приковано слишком много внимания.

Масла в огонь подлили многочисленные ролики и челленджи, в которых вся семья принимает участие во время самоизоляции. Бывший футболист Андрей Аршавин предположил, что мальчик делает по принуждению, так как на его лице редко можно заметить искреннюю улыбку. Сначала на высказывание ответила Рудковская, а затем и сам Александр.

«Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то? Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать», — заявил Плющенко-младший.