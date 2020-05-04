Петиция в защиту Медведевой, коллекция Туктамышевой и ответ Рудковской Аршавину: что обсуждают в мире фигурного катания

Болельщики создали петицию в защиту фигуристки Евгении Медведевой, которая, по их мнению, подвергается травле в СМИ. Японские пользователи соцсетей раскритиковали её за то, что она якобы нарушила режим самоизоляции, о чём сообщили в российской прессе. Это и вызвало недовольство авторов обращения. Тренер Алексей Мишин рассказал, что в новом сезоне его подопечная Елизавета Туктамышева выйдет на лёд под музыку из оперы «Спартак». Сама спортсменка анонсировала выход своей линии одежды. Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на критику экс-футболиста Андрея Аршавина, предположившего, что её сын Александр принимает участие в челленджах «из-под палки». О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Обвинения Медведевой и признание Нгуена

Любители фигурного катания создали петицию в защиту Евгении Медведевой, адресованную в Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Авторы обвинили российские СМИ в том, что они якобы устроили травлю спортсменки. На данный момент обращение с просьбой прекратить «распространение ложной информации», набрало более 1000 подписей.

Дело в том, что в начале апреля Медведева приехала в Японию для подготовки к шоу Prism on Ice, где она должна была исполнять главную роль. По прибытии она села на двухнедельный карантин, после чего опубликовала видео, на котором на газоне в парке исполнила фрагмент своей произвольной программы.

Один из японских пользователей Twitter написал, что спортсменка якобы нарушила режим карантина и из-за неё даже пришлось закрыть местный каток. Как утверждается в петиции, были и другие единичные записи в сети с аккаунтов, которые якобы потом были удалены. Вслед за этим ряд изданий сообщил, что местные жители выступили против её пребывания в стране. По мнению авторов обращения, подобные публикации являются публичным унижением фигуристки.

Сама Медведева никак не отреагировала на произошедшее, но закрыла комментарии в Instagram.

Почётный президент ФФККР Валентин Писеев выразил недоумение по поводу заявления японцев.

«Какие-то единичные фанаты требуют выдворить Медведеву из Японии. Но у неё куда большее число сторонников... Я понимаю, когда русские начинают подозревать в духе «наверняка она там катается и в период пандемии», но японцы-то почему так рассуждают?», — приводит слова Писеева РИА Новости.

О том, что болельщики могут быть как дружелюбными, так и весьма жёсткими в своих высказываниях, не понаслышке знает коллега Медведевой по группе Брайана Орсера Нам Нгуен. Некоторые из них решили, что между спортсменами сложились романтические отношения, в связи с чем в адрес фигуриста начали поступать оскорбления. Однако он опроверг данное предположение.

«Мы всего лишь друзья. Когда Женя только переехала в Канаду, начали общаться. Я старался быть дружелюбным, чтобы показать ей город и скрасить досуг, но не более того», — рассказал Нгуен в эфире экс-фигуристки Лины Фёдоровой.

Планы Туктамышевой и мечта Алиева

Между тем появились первые подробности о новой короткой программе Елизаветы Туктамышевой. По словам тренера Алексея Мишина, для неё была выбрана музыка из балета Арама Хачатуряна «Спартак». В свою очередь, спортсменка призналась, что в нынешних условиях невозможно полноценно отрабатывать сложные прыжки. В её планы входила стабилизация четверного тулупа в комбинации с тройным акселем, однако на данный момент она не знает, удастся ли ей реализовать задуманное.

Кроме того, Туктамышева рассказала, что летом планирует выпустить собственную линию одежды. Она подчеркнула, что не рассматривает запуск коллекции как бизнес, а лишь хочет попробовать себя в чём-то новом.

«Это будет одежда не для спорта, а для людей, которые идут болеть за фигуристов. Мне показалось, что в фигурном катании нет такого, как в футболе, что ты надеваешь футболку любимой команды и поддерживаешь её. Можно сделать бренд, который будет не для болельщиков определенного фигуриста, а просто для любителей этого вида спорта. Но начальная коллекция будет больше связана со мной», — поделилась Туктамышева в эфире VKLive.

С неожиданной стороны себя показал и Дмитрий Алиев. Многим известно, что чемпион Европы 2020 года увлекается написанием стихов. Но спортсмен признался, что намерен пойти дальше и записать песню собственного сочинения.

«Вдохновение есть. Я до сих пор пишу стихи. Пишу под музыку и хочу воплотить свою мечту в реальность — в течение лета попробовать, если всё будет хорошо, наладить общение с каким-нибудь лейблом и выпустить через их платформу свой трек. Сейчас я написал порядка трёх—четырёх полноценных композиций», — заявил Алиев в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Схожее увлечение и у серебряной медалистки Пхёнчхана-2018 Натальи Забияко, в конце февраля завершившей карьеру из-за травмы партнёра Александра Энберта. Осенью планируется выход её автобиографии, в которую войдут и стихотворения.

«Изначально думала о простом сборнике стихов, их было около 30 на тот момент. Но я поняла, что поэзии мало, и решила поделиться своей жизненной историей. Моё детство, первые шаги на льду, путешествия по миру, школа, друзья, первые чувства, смена тренеров, партнёров... Разные периоды украсила соответствующими стихами», — цитирует Забияко «Матч ТВ».

В свою очередь, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова, также недавно завершившая карьеру, рассказала, что в будущем хотела бы иметь детей.

«Учитывая, как люблю детей, это 100000%. Да и опыт есть. С этим чудом (крестник) провела достаточно времени, и племяшек много в семье», — написала фигуристка.

Воспоминания Слуцкой и гимнастика Ягудина

На самоизоляции многие фигуристы стали активнее пользоваться социальными сетями. Они участвуют в различных челленджах и флешмобах, а также делятся подробностями своей жизни.

Вслед за Максимом Траньковым, рассказавшем о первой встрече с партнёршей и супругой Татьяной Волосожар, раритетным снимком поделилась двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. На нём можно обнаружить Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, что экс-фигуристка и предложила сделать подписчикам.

«Смотрите, какую древнюю фотографию я нашла! Такие юные и весёлые перед одним из туров по Европе в конце 90-х! Сможете угадать всех?», — написала Слуцкая.

Сам Ягудин не отстаёт от экс-коллеги и ежедневно радует поклонников новыми постами в Instagram. Фигурист вместе с женой Татьяной Тотьмяниной снимает забавные ролики, примеряя на себя разные и порой очень неожиданные образы. Так, недавно четырёхкратный чемпион мира открыл свою стоматологию, полетел на вертолёте на Мальдивы и прокатился на велосипеде — всё это не выходя из дома.

Кроме того, он поменялся ролями со своей младшей дочерью Мишель, занимающейся художественной гимнастикой.

«Подскажите, мне с розовой ленточкой продолжать работать? Или цвет всё-таки поменять?», — поинтересовался Ягудин.

Ещё один герой фотографии Слуцкой, Плющенко, также старается подойти к своим постам в социальных сетях с воображением. Так, вместе с супругой Яной Рудковской он спародировал знаменитую сцену на носу корабля из фильма «Титаник». В стороне от съёмок не остался их сын Александр, который держал в руках фен, чтобы придать ролику эффектность — и комичность.

А самой Рудковской вновь пришлось ответить на критику по поводу Плющенко-младшего. Семья неоднократно подвергалась нападкам со стороны пользователей интернета как за то, что тренировки мальчика якобы слишком суровы, так и за видео, в которых он якобы участвует не по своей воле.

На этот раз к критике присоединился экс-футболист Андрей Аршавин, предположивший, что мальчик снимается в челленджах родителей «из-под палки». В ответ Рудковская опубликовала новый ролик, в котором танцует вместе с сыном.

«Андрей, Андрюшенька, Андрюша, это видео и танцы только для тебя, прости что без Плюща, но зато в милейших пижамках. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои, но мне, видимо, этого не дано понять», — обратилась к футболисту продюсер.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва приняла участие во флешмобе Олимпийского комитета России. В его рамках необходимо придумать новые виды спорта, которыми можно было бы заняться в домашних условиях. Экс-фигуристка устроила скачки на игрушечной лошади, проползла на скорость со своим годовалым сыном и с ним же выполнила тяжёлоатлетическое упражнение.