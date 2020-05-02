Канадский фигурист Нгуен опроверг слухи о романе с Медведевой

Канадский фигурист Нам Нгуен заявил, что находится в дружеских отношениях с россиянкой Евгенией Медведевой, но не более того.

«Мы всего лишь друзья. Когда Евгения только переехала в Канаду, мы начали общаться. Я старался быть дружелюбным, показать ей город и скрасить досуг, но не более того», — рассказал Нгуен в эфире Instagram двукратного призёра чемпионатов мира среди юниоров Лины Фёдоровой.

Канадец ранее занимался в группе тренера Брайана Орсера, под руководством которого работает Медведева.

Ранее фанаты Медведевой создали петицию с просьбой прекратить травлю фигуристки.