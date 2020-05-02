Фанаты Медведевой создали петицию с просьбой прекратить травлю фигуристки

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Фанаты двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой создали петицию с просьбой прекратить травлю российской фигуристки, обвинённой в нарушении карантина в Японии.
Фанаты Медведевой создали петицию с просьбой прекратить травлю фигуристки
  • Reuters

Петиция опубликована на сайте Change.org с просьбой перестать распространять ложную информацию о спортсменке и предъявлять ей беспочвенные обвинения.

Медведева прилетела в Японию из Канады 1 апреля, так как в Стране восходящего солнца в июне должно было состояться шоу с её участием. Тем не менее 16 апреля шоу перенесли на следующий год.

Позднее появилась информация, что фигуристка проводит тренировки на катке, несмотря на введение режима чрезвычайного положения в Японии, чем вызвала недовольство фанатов, которые начали писать ей негативные комментарии в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Медведева закрыла комментарии в Instagram после критики из-за её пребывания в Японии.

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