Медведева закрыла комментарии в Instagram после критики из-за её пребывания в Японии

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Российская фигуристка Евгения Медведева отключила комментарии в своём Instagram после критики фанатов в соцсетях из-за её пребывания в Японии во время пандемии коронавируса.
Медведева закрыла комментарии в Instagram после критики из-за её пребывания в Японии
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

Медведева прилетела в Японию из Канады 1 апреля, так как в Стране восходящего солнца в июне должно было состояться шоу с её участием.

Тем не менее 16 апреля шоу перенесли на следующий год.

Позднее появилась информация, что фигуристка проводит тренировки на катке, несмотря на введение режима чрезвычайного положения в Японии, чем вызвала недовольство фанатов.

Ранее Анна Семенович назвала сильные стороны Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

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