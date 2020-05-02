Медведева закрыла комментарии в Instagram после критики из-за её пребывания в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева отключила комментарии в своём Instagram после критики фанатов в соцсетях из-за её пребывания в Японии во время пандемии коронавируса.

Медведева прилетела в Японию из Канады 1 апреля, так как в Стране восходящего солнца в июне должно было состояться шоу с её участием.

Тем не менее 16 апреля шоу перенесли на следующий год.

Позднее появилась информация, что фигуристка проводит тренировки на катке, несмотря на введение режима чрезвычайного положения в Японии, чем вызвала недовольство фанатов.

Ранее Анна Семенович назвала сильные стороны Евгении Медведевой и Алины Загитовой.