Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи

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Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев рассказал о своих увлечениях.
Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи
  • РИА Новости

«Вдохновение есть. Я до сих пор пишу стихи. Пишу под музыку и хочу воплотить свою мечту в реальность — в течение лета попробовать, если всё будет хорошо, наладить общение с каким-нибудь лейблом и выпустить через их платформу свой трек. Сейчас я написал порядка трёх-четырёх полноценных треков. Иногда просто стихи пишу, а иногда под музыку. Мне это нравится. Я начинаю общаться с людьми, которые в этом пространстве уже чего-то добились. Пытаюсь познать эту почву, чтобы грамотно всё сделать в дальнейшем», — рассказал Алиев телеканалу «Санкт-Петербург».

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