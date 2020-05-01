Туктамышева выпустит собственную линию одежды
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«Я надеюсь, моя линия одежды выйдет летом. Процесс уже запущен. Мне безумно нравится то, что получается. Но это не то что бизнес, а больше развлечение. Посмотрим, что будет дальше, но пока я пытаюсь себя попробовать в разных отраслях», — приводит слова Туктамышевой РИА Новости со ссылкой на прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте».
Она отметила, что ассортимент одежды будет не очень большим, а целевой аудиторией станут поклонники фигурного катания.
«Это будет одежда не для спорта, а для людей, которые идут болеть за фигуристов. Мне показалось, что в фигурном катании нет такого, как в футболе, что ты идёшь, надеваешь футболку любимой команды и болеешь за неё. Можно сделать бренд, который будет не для болельщиков определённого фигуриста, а просто для любителей фигурного катания. Но начальная коллекция будет больше связана со мной», — добавила спортсменка.
23-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В её активе бронза континентального первенства 2013 года, а также серебро и бронза командных чемпионатов мира 2015 и 2019 годов.
Ранее она рассказала о планах по изучению четверных прыжков.