Туктамышева выпустит собственную линию одежды

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах по выпуску собственной линии одежды.

«Я надеюсь, моя линия одежды выйдет летом. Процесс уже запущен. Мне безумно нравится то, что получается. Но это не то что бизнес, а больше развлечение. Посмотрим, что будет дальше, но пока я пытаюсь себя попробовать в разных отраслях», — приводит слова Туктамышевой РИА Новости со ссылкой на прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте».

Она отметила, что ассортимент одежды будет не очень большим, а целевой аудиторией станут поклонники фигурного катания.

«Это будет одежда не для спорта, а для людей, которые идут болеть за фигуристов. Мне показалось, что в фигурном катании нет такого, как в футболе, что ты идёшь, надеваешь футболку любимой команды и болеешь за неё. Можно сделать бренд, который будет не для болельщиков определённого фигуриста, а просто для любителей фигурного катания. Но начальная коллекция будет больше связана со мной», — добавила спортсменка.

23-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В её активе бронза континентального первенства 2013 года, а также серебро и бронза командных чемпионатов мира 2015 и 2019 годов.

Ранее она рассказала о планах по изучению четверных прыжков.