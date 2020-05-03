ФФККР намерена включить Загитову в состав сборной России на сезон-2020/21

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) намерена включить приостановившую спортивную карьеру Алину Загитову в состав национальной команды на сезон-2020/21.
ФФККР намерена включить Загитову в состав сборной России на сезон-2020/21
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Состав сборной России, который уже сформирован, но ещё должен быть рассмотрен членами исполкома ФФККР. Каких-то сюрпризов в составе нет, Загитова, Медведева, Туктамышева, ясное дело, в нем присутствуют, так же как и молодые девчонки, которые себя зарекомендовали», — приводит РИА Новости слова почётного президента ФФККР Валентина Писеева.

Он отметил, что не может себе представить ситуацию, при которой Загитова не будет включена в состав сборной.

«Она одна из сильнейших наших фигуристок, тем более, говоря о будущем, нужно помнить, что правила нашего вида спорта вскоре могут поменяться. Много в нашем мире неясностей, поэтому не нужно тревожить спортсменов», — добавил Писеев.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее стала известна музыкальная тема для короткой программы Туктамышевой в новом сезоне.

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