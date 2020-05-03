Туктамышева: тренировать прыжки в домашних условиях невозможно

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о сложностях тренировок в домашних условиях.

«У меня расписана вся неделя. Тренировки, интервью, учёба, так как я оканчиваю университет в этом году. Потому у меня не так много времени, чтобы посидеть и поскучать. Что касается тренировок, то, к сожалению, тренировать прыжки в домашних условиях невозможно. Даже если мы занимаемся, прокачиваем все мышцы, делаем функционалку, то всё равно понимаем, что в маленьком пространстве невозможно прыгнуть тройные прыжки. Возможно, больше всего пострадает вестибулярный аппарат. Одинарный прыжок ещё можно исполнить, но он не так много даёт. Мы находимся не в такой плохой форме, но специфические упражнения очень тяжело выполнять», — цитирует Туктамышеву «Матч ТВ».

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