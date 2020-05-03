Фигуристка Забияко рассказала, почему не искала нового партнёра после травмы Энберта

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Российская фигуристка Наталья Забияко рассказала, почему она не стала искать нового партнёра после обнаружения проблем со здоровьем у её партнёра — Александра Энберта.
Фигуристка Забияко рассказала, почему не искала нового партнёра после травмы Энберта
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мысли о смене партнёра были, и я обсуждала их со всей командой. Каждый ведь понимал ситуацию, никаких секретов друг от друга у нас не было. Да, у меня есть опыт смены партнёров, могла бы снова попробовать. Но после долгих и мучительных раздумий решила, что усилия того не стоят», — приводит слова Забияко «Матч ТВ».

Она отметила, что было несколько причин, почему она не решилась на поиск нового партнёра.

«Я была настроена на Олимпиаду в Китае. Если только сейчас, за год до олимпийского сезона, начинать с новым партнёром, то как бы хорошо ни катайся, вряд ли получится выйти в топ. У федерации свои игры. Вторая причина: я высокая для парного катания и мне сложно найти партнёра», — добавила 25-летняя фигуристка.

Энберт и Забияко выступали в дуэте с 2015 года и завоевали серебряные медали Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, а также становились бронзовыми призёрами чемпионата мира и чемпионата Европы. В феврале 2020 года пара объявила о завершении спортивный карьеры.

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