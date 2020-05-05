Ягудин поддержал семью Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал скандал вокруг сына двукратного золотого призёра Игр Евгения Плющенко Александра, якобы страдающего от серьёзного психического расстройства.

«Не буду комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, это сугубо их дело, но делать статьи о том, что их ребенок психически болен, исходя из «анонимных источников» — это уже за гранью», — написал Ягудин на своей странице в Instagram.

Известный спортсмен выступил с критикой в адрес журналистов, опубликовавших подобную информации и призвал перестать травить и клеветать на детей.

Также Ягудин вспомнил о новости, в которой говорилось, что двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву якобы призывают покинуть Японию из-за нарушения карантина. Прославленный фигурист также назвал это новостями, основанными на непроверенных данных.

Ранее стало известно, что Евгений Плющенко намерен подать в суд на авторов статьи о здоровье его сына.