Ягудин поддержал семью Плющенко

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал скандал вокруг сына двукратного золотого призёра Игр Евгения Плющенко Александра, якобы страдающего от серьёзного психического расстройства.
Ягудин поддержал семью Плющенко
  • РИА Новости

«Не буду комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, это сугубо их дело, но делать статьи о том, что их ребенок психически болен, исходя из «анонимных источников» — это уже за гранью», — написал Ягудин на своей странице в Instagram.

Известный спортсмен выступил с критикой в адрес журналистов, опубликовавших подобную информации и призвал перестать травить и клеветать на детей.

Также Ягудин вспомнил о новости, в которой говорилось, что двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву якобы призывают покинуть Японию из-за нарушения карантина. Прославленный фигурист также назвал это новостями, основанными на непроверенных данных.

Ранее стало известно, что Евгений Плющенко намерен подать в суд на авторов статьи о здоровье его сына.

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