Губерниев о скандале вокруг сына Плющенко: не надо трогать детей

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал вокруг сына двукратного золотого призёра Игр Евгения Плющенко Александра, якобы страдающего от серьёзного психического расстройства.

«Я считаю, что не надо трогать детей. Поддерживаю Плющенко и Рудковскую! Не надо трогать наших детей — это я обращаюсь к тем мерзавцам, которые себе это позволяют. Это неприемлемо. Для чего это делается? Люди ловят хайп и не понимают, что хайп хайпу рознь. Одно дело, когда ты говоришь какие-то весёлые вещи или подкалываешь взрослых и публичных людей, и совсем другое дело, когда ты позволяешь про детей говорить», — приводит слова Губерниева Sport24.

Ранее стало известно, что Евгений Плющенко намерен подать в суд на авторов статьи о здоровье его сына.