Губерниев о скандале вокруг сына Плющенко: не надо трогать детей

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал вокруг сына двукратного золотого призёра Игр Евгения Плющенко Александра, якобы страдающего от серьёзного психического расстройства.
Губерниев о скандале вокруг сына Плющенко: не надо трогать детей
  • РИА Новости

«Я считаю, что не надо трогать детей. Поддерживаю Плющенко и Рудковскую! Не надо трогать наших детей — это я обращаюсь к тем мерзавцам, которые себе это позволяют. Это неприемлемо. Для чего это делается? Люди ловят хайп и не понимают, что хайп хайпу рознь. Одно дело, когда ты говоришь какие-то весёлые вещи или подкалываешь взрослых и публичных людей, и совсем другое дело, когда ты позволяешь про детей говорить», — приводит слова Губерниева Sport24.

Ранее стало известно, что Евгений Плющенко намерен подать в суд на авторов статьи о здоровье его сына.

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