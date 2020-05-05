Губерниев о скандале вокруг сына Плющенко: не надо трогать детей
- РИА Новости
«Я считаю, что не надо трогать детей. Поддерживаю Плющенко и Рудковскую! Не надо трогать наших детей — это я обращаюсь к тем мерзавцам, которые себе это позволяют. Это неприемлемо. Для чего это делается? Люди ловят хайп и не понимают, что хайп хайпу рознь. Одно дело, когда ты говоришь какие-то весёлые вещи или подкалываешь взрослых и публичных людей, и совсем другое дело, когда ты позволяешь про детей говорить», — приводит слова Губерниева Sport24.
Ранее стало известно, что Евгений Плющенко намерен подать в суд на авторов статьи о здоровье его сына.