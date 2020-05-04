Плющенко намерен подать в суд на авторов статьи о болезни его сына

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал появление в СМИ информации о том, что его сын Александр может страдать от психического расстройства.

«Дети знаменитостей особенно беззащитны, они объекты постоянной охоты таких вот стервятников от журналистики. Оказывается, любому из них на расстоянии можно ставить «диагнозы» и пороть несусветную чушь и ересь? Нет, нельзя. И чтобы это стало ещё более очевидным и было пресечено, мы видим единственный путь — справедливый и принципиальный суд России, а также Страсбурга», — написал Плющенко на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что издание просили убрать публикацию, в которой предполагалось, что Александр болен, однако этого не произошло.

Накануне в некоторых СМИ появилась информация, что Плющенко-младший страдает синдромом Аспергера.

Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи о болезни сына.