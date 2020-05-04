Плющенко намерен подать в суд на авторов статьи о болезни его сына
- РИА Новости
«Дети знаменитостей особенно беззащитны, они объекты постоянной охоты таких вот стервятников от журналистики. Оказывается, любому из них на расстоянии можно ставить «диагнозы» и пороть несусветную чушь и ересь? Нет, нельзя. И чтобы это стало ещё более очевидным и было пресечено, мы видим единственный путь — справедливый и принципиальный суд России, а также Страсбурга», — написал Плющенко на своей странице в Instagram.
Он подчеркнул, что издание просили убрать публикацию, в которой предполагалось, что Александр болен, однако этого не произошло.
Накануне в некоторых СМИ появилась информация, что Плющенко-младший страдает синдромом Аспергера.
Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи о болезни сына.