Рудковская отреагировала на слухи о серьёзной болезни сына

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на слухи о серьёзной болезни их сына Александра.

«Какой врач это сказал? Блогер с семью классами образования? У меня здоровый ребёнок, который занимается профессиональным спортом и в шесть лет наизусть читает «Бородино». Вы не видите, сколько у него видео с тренировок и игр? Кому-то не даёт покоя, что он зарабатывает миллионы!» — цитирует Рудковскую «Московский комсомолец».

В некоторых СМИ появилась информация, что ребёнок страдает синдромом Аспергера — общим нарушением психического развития.

Ранее Плющенко ответил на обвинения в издевательстве над сыном.