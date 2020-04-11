Плющенко ответил на обвинения в издевательстве над сыном

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на негативные комментарии пользователей в соцсетях, обвинивших его в издевательстве над сыном после опубликованного видео, на котором спортсмен учит ребёнка садиться на шпагат.
Плющенко ответил на обвинения в издевательстве над сыном
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Если мы занимаемся профессиональным спортом и ставим задачу быть лучшими, то тренировки должны быть на максимуме. Если мы говорим про физическую культуру, это, конечно, какие-то банальные разминки и тренировка чисто для поддержания здоровья. Поэтому каждый выбирает свой путь», — цитирует Плющенко «Фонтанка».

Он также подчеркнул, что если публикует подобные видео, то это делается в первую очередь в качестве примера для остальных спортсменов.

«В любом случае это лучше, чем слоняться без дела по улице. Думаю, что это каждый понимает», — добавил Плющенко.

Ранее Плющенко назвал бредом обращение хореографа Ильи Авербуха к государству для поддержки своего шоу.

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