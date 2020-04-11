Плющенко назвал бредом обращение Авербуха к государству для поддержки своего шоу

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал слова хореографа Ильи Авербуха, который попросил финансовой помощи у государства для организации ледовых шоу после карантина из-за коронавируса.
Плющенко назвал бредом обращение Авербуха к государству для поддержки своего шоу
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«На сегодняшний день нужна поддержка обычным людям. О шоу нужно забыть. Не совсем понимаю, почему частный предприниматель Авербух обращается за поддержкой к государству. Я считаю, что это полный бред», — цитирует Плющенко «Фонтанка».

Он отметил, что в данный момент необходимо помочь людям, которые в этом нуждаются, подчеркнув, что в его частной школе тоже начались финансовые проблемы из-за коронавируса. По его мнению, если человек берётся за какой-либо бизнес, то он принимает все риски и ответственность на себя.

«Давайте государство будет помогать какому-нибудь ресторану? Я считаю, что это полная чушь. Но это моя позиция. Не можешь, значит, иди работать в государственную сферу и будешь застрахован», — добавил Плющенко.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.

Ранее Авербух заявил, что для возобновления ледовых шоу после эпидемии нужна поддержка государства.

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