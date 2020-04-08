Авербух заявил, что для возобновления ледовых шоу после эпидемии нужна поддержка государства

Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002 по фигурному катанию, рассказал о финансовых проблемах при организации ледовых шоу из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«Мы не работали с начала весны, и это, по сути, полугодовой простой. Нам нужна поддержка государства», — цитирует Авербуха Nation News.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.

Ранее сообщалось, что, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, в Японии анонсируют шоу с участием Евгении Медведевой.