Рудковская о скандале вокруг сына: зачем так цинично поднимать эту тему

Короткая ссылка
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, раскритиковала журналистов издания Starhit за статью о её сыне Александре.
Рудковская о скандале вокруг сына: зачем так цинично поднимать эту тему
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«У Евгения (Плющенко. — RT) есть группа детей с особенностями развития, которая тренируется на льду. Грета Тунберг сегодня кумир миллионов, у многих известных людей есть дети с особенностями. В этом нет ничего постыдного. Но факт остаётся фактом: зачем так цинично было поднимать эту тему?» — написала Рудковская на своей странице в Instagram.

Жена Плющенко выразила негодование, что журналисты издания не обратились к ней за подтверждением, вместе этого опубликовав материал. По словам Рудковской, если бы у её сына и были какие-либо особенности, то он должен был узнать об этом от родителей, а не из СМИ.

При этом она добавила, что, несмотря на извинения редакции издания, статья по-прежнему не удалена с сайта.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал скандал вокруг сына двукратного золотого призёра Игр Евгения Плющенко Александра, якобы страдающего серьёзным психическим расстройством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить