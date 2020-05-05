Рудковская о скандале вокруг сына: зачем так цинично поднимать эту тему

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, раскритиковала журналистов издания Starhit за статью о её сыне Александре.

«У Евгения (Плющенко. — RT) есть группа детей с особенностями развития, которая тренируется на льду. Грета Тунберг сегодня кумир миллионов, у многих известных людей есть дети с особенностями. В этом нет ничего постыдного. Но факт остаётся фактом: зачем так цинично было поднимать эту тему?» — написала Рудковская на своей странице в Instagram.

Жена Плющенко выразила негодование, что журналисты издания не обратились к ней за подтверждением, вместе этого опубликовав материал. По словам Рудковской, если бы у её сына и были какие-либо особенности, то он должен был узнать об этом от родителей, а не из СМИ.

При этом она добавила, что, несмотря на извинения редакции издания, статья по-прежнему не удалена с сайта.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал скандал вокруг сына двукратного золотого призёра Игр Евгения Плющенко Александра, якобы страдающего серьёзным психическим расстройством.