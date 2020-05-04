Сын Плющенко — Аршавину: я тебя в футбол обыграю, потому что ты слабенький
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«Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы про меня гадости говорите? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно, я что вам, дурачок какой-то? Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», — заявил сын Плющенко в видеоролике, размещённом на его странице в Instagram.
Аршавин в беседе с бывшим одноклубником Александром Кержаковым сказал, что ему «больно смотреть» на сына Плющенко.
Ранее Аршавин заявил, что «Зениту» нужно было раньше назначить Семака.