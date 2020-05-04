Сын Плющенко — Аршавину: я тебя в футбол обыграю, потому что ты слабенький

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил на слова экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, который сказал, что мальчик из-под палки участвует в семейных видеороликах.

«Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы про меня гадости говорите? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно, я что вам, дурачок какой-то? Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», — заявил сын Плющенко в видеоролике, размещённом на его странице в Instagram.

Аршавин в беседе с бывшим одноклубником Александром Кержаковым сказал, что ему «больно смотреть» на сына Плющенко.

Ранее Аршавин заявил, что «Зениту» нужно было раньше назначить Семака.