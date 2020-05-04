Аршавин: нужно было раньше назначить Семака

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Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе Сергея Семака в качестве главного тренера петербургской команды.
Аршавин: нужно было раньше назначить Семака
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«Мне кажется, что Сергея Богдановича нужно было раньше назначить. Но решили в прошлом году. Как сложится, мне кажется, было трудно предсказать. Но Сергей Богданович справился со своей работой и теперь ведёт «Зенит» ко второму чемпионству», — заявил Аршавин в эфире программы «После футбола».

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. С Аршавиным 44-летний специалист выступал за петербургский клуб в качестве футболиста.

Ранее Тимощук вспомнил о разгромной победе «Зенита» над «Баварией» в 2008 году.

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