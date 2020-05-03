Тимощук вспомнил о разгромной победе «Зенита» над «Баварией» в 2008 году

Бывший футболист, а ныне тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук поделился воспоминаниями о разгромной победе над «Баварией» в 2008 году (4:0).

«Спустя 12 лет уже с трудом можно вспомнить, какие проблемы с составом тогда были. Всё это ещё раз подчёркивает — мы были единым коллективом. За пределами поля, может, и не были близкими друзьями, об этом не раз говорилось, но на все матчи точно выходили по принципу «один за всех, все за одного» и готовы были умереть друг за друга», — цитирует Тимощука «Матч ТВ».

Он отметил, что тогда не было большого волнения перед выходом на поле, несмотря на то что в игре не могли принять участие Радек Ширл и Андрей Аршавин. По его словам, из-за их отсутствия главный тренер команды Дик Адвокат думал поменять схему, но игроки его отговорили и «Зенит» сыграл в своём стиле.

В ответном полуфинальном матче розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2007/08 «Зенит» разгромил «Баварию» со счётом 4:0 и вышел в финал, где смог обыграть шотландский «Рейнджерс».

Ранее Павел Погребняк прокомментировал слухи, что «Зенит» подкупил «Баварию» в 2008 году.