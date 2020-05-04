«Ваши клевета и беспредел будут наказаны»: что известно о скандале вокруг сына Плющенко и Рудковской

Известный продюсер Яна Рудковская намерена подать в суд за клевету в отношении её семилетнего сына Александра. Об этом она заявила после того, как в СМИ появилась информация о том, что у её ребёнка якобы расстройство психики. Отец мальчика Евгений Плющенко, в свою очередь, заверил, что сын совершенно здоров.

«Врач-дефектолог сказала, что у Гном Гномыча синдром Аспергера»

Семилетнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона в фигурном катании Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, смело можно назвать одним из самых известных детей в стране. Мальчик, больше известный общественности как Гном Гномыч, едва встав на коньки, начал участвовать в шоу отца и сразу обрёл популярность. К тому же в шесть месяцев у ребёнка появился собственный аккаунт в Instagram, в настоящий момент его страница насчитывает 355 тыс. подписчиков.

Эпидемия коронавируса сделала Александра ещё более обсуждаемой персоной. Вместе со своими звёздными родителями он регулярно записывает различные весёлые ролики. В одном он исполнял рэп-композицию вместе с отцом, в другом — танцевал, а в третьем — устроил концерт на кастрюле и метле.

У подписчиков данные видео вызывают неоднозначную реакцию. Некоторые хвалят семью за чувство юмора, а другие обращают внимание на эмоции мальчика, который в кадре практически никогда не улыбается и выполняет все задания без особого энтузиазма.

Но настоящий скандал разразился 3 мая, когда журнал Starhit, ссылаясь на анонимный источник, сообщил о «наличии» у ребёнка серьёзного психического заболевания — синдрома Аспергера. Якобы именно из-за него семилетний Саша зачастую кажется грустным и отстранённым.

«Знакомая врач-дефектолог сказала, что у Гном Гномыча синдром Аспергера. Такой же диагноз у Греты Тунберг. Многие докапываются до выражения лица Гномыча, но никто не обращает внимания на специфический стекленеющий взгляд. Синдром Аспергера характеризуется серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий. Рудковская, постоянно тыкая ребёнком в публику, приучает народ, образ замыливается, и люди не обращают внимания на специфические нюансы. В тусовке немало нездоровых детей, их обычно не светят», — цитирует источника Starhit.

При этом отмечалось, что и родители не самым правильным образом ведут себя с «сыном-истериком». Якобы мать «использует его как марионетку», а отец «уговорами заставляет делать всё», что придумала его супруга.

«Теперь отвечать будете по самому полному счёту»

Реакция родителей не заставила себя долго ждать. Уже на следующее утро Рудковская опубликовала гневный пост в Instagram. Она пообещала подать исковое заявление в суд на издание, опорочившее честь её сына.

«Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбались и восхищались Сашей... Мы не собираемся с ними мириться. Теперь отвечать вы будете по самому полному счёту и по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны», — написала продюсер.

Вместе с тем она подчеркнула, что Гном Гномыч абсолютно здоров, и назвала его «старательным, спортивным, добрым и дружелюбным» мальчиком. В свою очередь, Плющенко-старший отметил, что дети знаменитостей зачастую оказываются жертвами «стервятников от журналистики».

«Оказывается, любому из них на расстоянии можно ставить диагнозы и пороть несусветную чушь и ересь? Нет, нельзя. И чтобы это стало ещё более очевидным и было пресечено, мы видим единственный путь — справедливый и принципиальный суд России, а также Страсбурга», — написал Плющенко на своей странице в Instagram.

Уже известно, что защищать права семьи будет известный отечественный адвокат Александр Яровинский. Юрист настроен максимально серьёзно. С данным делом он пообещал дойти до Государственной думы, чтобы СМИ впредь не могли перепечатывать неподтверждённую информацию. По его словам, в данной ситуации речь идёт об уголовной ответственности по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», которая в том числе предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

«Яна и Женя — неординарная пара, очень популярные в нашей стране люди. Они не спали всю ночь, нервничали. У Евгения разрывается телефон, звонят даже из-за границы, под угрозой утверждённый график гастролей. Представляете, как быстро разошлись слухи о том, что Саша нездоров. Я разберусь, кто был первоисточником морально недопустимой информации. Виновные должны быть наказаны», — цитирует Яровинского Starhit.

«Желаю разрешить вам это недоразумение»

Чем закончится судебное разбирательство, сказать сложно, однако скандал вокруг семилетнего сына Плющенко и Рудковской уже вызвал серьёзный резонанс. Многие в сложившейся ситуации поддержали семью, например известный певец Дмитрий Билан, которого с продюсером связывают многолетняя дружба и сотрудничество.

«Желаю разрешить вам это недоразумение поскорее! А Саша ещё покажет! Тогда посмотрят все и скажут: «Эх, почему мы упустили своё время...» Уже в зрелости ты начинаешь понимать и говорить спасибо за то, что характер закалён и может справиться с любыми сложностями, которых у растущего и взрослеющего человека впереди масса! Ян! Ты же знаешь: главное — делать, а «ветра» меняются всегда», — написал Билан в комментариях под постом Рудковской.

Наконец, ещё за несколько дней до скандала экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин в беседе с бывшим партнёром по «Зениту» и национальной команде Александром Кержаковым в прямом эфире в Instagram также высказался о роликах с участием семьи.

«У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама», — отмечал Аршавин.

В ответ Рудковская напомнила Андрею о собственных детях, которые растут без отца.

«Андрей, Андрюшенька, Андрюша — это видео и танцы только для тебя, прости, что без Плюща. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои, но мне, видимо, этого не дано понять. Да, совсем забыла, может, футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы ещё иногда бывают и в сценических образах», — написала продюсер.

К сожалению, данный скандал является не первым с участием юного Александра Плющенко. Так, в прошлом году его родители пожаловались, что мальчику в Instagram поступают угрозы. Звёздная пара была вынуждена обратиться в полицию.