Танцы, тренировки с котом и воспоминания о молодости: чем занимается Губерниев на самоизоляции

Известный комментатор Дмитрий Губерниев на самоизоляции проявляет максимальную активность в социальных сетях. В частности, он провёл репортаж на кухне, наблюдая за тем, что закипит раньше — сосиски или яйца. Сыграл на ударной установке, собранной из ваз, музыкальных колонок и статуэток ТЭФИ. А также продемонстрировал вратарские способности, потренировавшись в перчатках бывшего голкипера сборной России Вячеслава Малафеева. Чем ещё журналист занимается на самоизоляции — в материале RT.

Зажигательные танцы и тренировки с котом

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев уже давно является активным пользователем социальных сетей. Там он делится с подписчиками своим творчеством и размышлениями на актуальные темы. Во время самоизоляции журналист продолжает радовать поклонников необычными публикациями.

Так, недавно Губерниев продемонстрировал танцевальные способности под песню Светланы Рерих «Две ладошки». Причём сначала он лишь заинтриговал подписчиков, опубликовав короткую версию ролика и предложив им самим решить, хотят ли они видеть продолжение. Пост набрал более 20 тыс. лайков, после чего появилась вторая часть, в которой журналист не только танцует, но и подпевает неожиданно высоким голосом.

Выступление оценил даже 20-кратный чемпион мира по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален. «Это новый коронатанец?» — пошутил норвежец.

Не менее зажигательный номер комментатор исполнил ровно месяц назад, заодно призвав поклонников придерживаться здорового образа жизни.

Помогают Губерниеву оставаться в форме не только танцы, но и физические упражнения, которыми он также делится в социальных сетях. В частности, журналист предложил способ тренировок в домашних условиях, если для этого нет специального оборудования: комментатор выполнил выпады, держа на руках своего кота.

Этим его занятия не ограничились. Губерниев продемонстрировал отличные вратарские навыки. В перчатках, подаренных ему экс-голкипером сборной России Вячеславом Малафеевым, он ловко ловил различные предметы — от солонки и туалетной бумаги до упаковки гречки и автобиографии французского биатлониста Мартена Фуркада.

«Лучший вратарь мира тренируется дома! Много лет ждали своего часа перчатки от Малафеева. Пока слабаки Аршавин и Быстров вяло тренируются, я показываю комплекс домашних вратарских упражнений. Повторять аккуратно: работает профессионал!» — подписал видео Губерниев.

Игра на ударной установке и битва образов

Много времени на самоизоляции журналист уделяет и своему главному хобби — музыке. Болельщикам хорошо известен его «Ветер биатлона», ставший одним из неофициальных гимнов этого вида спорта. Дмитрий играет в собственной группе Guber Band, а в репортажах периодически вспоминает известные рок-композиции.

Дома журналист продолжает оттачивать своё мастерство, регулярно исполняя известные песни, сидя за импровизированной барабанной установкой, состоящей из ваз, колонок и даже статуэток ТЭФИ. В его «репертуар» вошли произведения таких групп, как «Сектор Газа» и «Лицей».

Одну из песен Дмитрий посвятил коронавирусу и сыграл её вместе со своим сыном Михаилом.

Губерниев пробует себя в разных жанрах, исключением не стал и рэп. В этом стиле он исполнил стихотворение итальянского писателя Джанни Родари «Чем пахнут ремёсла». Сменить амплуа комментатора побудил культурный марафон, запущенный журналистом Эрнестом Мацкявичюсом, участникам которого предлагается прочитать на камеру отрывок из литературного произведения.

В свою очередь, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки натолкнула Губерниева на идею устроить битву образов. Комментатор продемонстрировал подписчикам несколько предметов своего гардероба и предложил выбрать наиболее удачный. Он предстал как в дизайнерских тренировочных костюмах, так и в спортивной форме сборной России.

Ещё одним участником флешмоба стал партнёр комментатора по тренировкам — кот.

Благодарность врачам и воспоминания о молодости

Разумеется, публикации Губерниева в социальных сетях не ограничиваются различными челленджами и новыми способами развлечь себя и поклонников. Так, он регулярно призывает подписчиков соблюдать меры предосторожности во время пандемии и не выходить без надобности из дома.

Журналист на собственном примере показал правильную технику мытья рук, которая может помочь избежать попадания инфекции в организм. По его версии, для соблюдения длительности процесса необходимо спеть отрывок из песни «Налетели дожди» ВИА «Самоцветы».

«Ребята, всем здоровья! Ручки моем долго и тщательно! И поём, как это делаю я», — посоветовал Губерниев.

Кроме того, через социальные сети журналист выражал благодарность главным героям нынешнего времени — работникам медицинской сферы.

«Снова хочу поддержать наших дорогих медиков. Врачей, фельдшеров, медсестёр, нянечек, санитаров, водителей скорой помощи — всех без исключения! Вы находитесь на передовой, многие из вас работают сутки напролёт, вы спасаете наши жизни и наше здоровье. Многие из вас неделями не видят своих родных и близких, вы по-настоящему защищаете родину. Отдельно хочу поддержать студентов-медиков, которые уже призваны на помощь. Ребята, держитесь!» — написал он.

Не чуждо Губерниеву и ностальгическое настроение. Так, сначала он разместил фотографию со своей бабушкой.

«Классную фотку нашёл, это я с бабушкой Марией Евдокимовной, маминой мамой. Фото сделано в начале 90-х. Спросил тогда у неё: «Я красивый?» «Ты интересный», — ответила бабушка. Девчонки, вы каких больше любите — красивых или интересных?» — поинтересовался комментатор.

А затем признался, что уже в детстве любил поесть и именно поэтому теперь «хорошо работает».

Губерниев неоднократно демонстрировал, как работает удалённо, сидя перед ноутбуком в одной футболке. Однако поклонникам его таланта этого мало. Можно предположить, что в отсутствие спортивных трансляций они скучают по ярким репортажам Губерниева. Специально для них журналист устроил импровизированный репортаж на собственной кухне. Комментарий к соревнованиям «Что закипит быстрее — сосиски или яйца» в его исполнении оказался не менее напряжённым, чем обзор биатлонных гонок.