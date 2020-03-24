Губерниев показал, чем можно заняться на карантине

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал, чем можно заняться на карантине во время эпидемии коронавируса.
Губерниев показал, чем можно заняться на карантине
  • РИА Новости

Комментатор опубликовал в своём Instagram видео, как он играет на импровизированной ударной установке и поёт песню группы «Лицей». 

«Поддерживаю всех, кто на карантине или самоизоляции! Музыкальный самодеятельный привет из дома! С детства фанат группы «Лицей» и Анастасии Макаревич! Всем здоровья, всё будет хорошо!» — подписал ролик Губерниев.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее Губерниев выразил уверенность, что Олимпиада в Токио не состоится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить