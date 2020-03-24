Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал, чем можно заняться на карантине во время эпидемии коронавируса.

Комментатор опубликовал в своём Instagram видео, как он играет на импровизированной ударной установке и поёт песню группы «Лицей».

«Поддерживаю всех, кто на карантине или самоизоляции! Музыкальный самодеятельный привет из дома! С детства фанат группы «Лицей» и Анастасии Макаревич! Всем здоровья, всё будет хорошо!» — подписал ролик Губерниев.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее Губерниев выразил уверенность, что Олимпиада в Токио не состоится.