Губерниев считает, что режим самоизоляции стоит продлить до июня

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что режим самоизоляции стоит продлить до начала июня.
Губерниев считает, что режим самоизоляции стоит продлить до июня
  • РИА Новости

«Лично моё мнение: нам предстоит продлить самоизоляцию примерно до начала июня. Не я, конечно, решаю, но ситуация, как мне видится, очень тревожная», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Он также отметил, что в нынешней ситуации необходимо поддержать граждан и врачей.

«Это серьёзная ситуация, чудовищная! Нам обязательно нужно её побороть, преодолеть. Давайте будем просто беречь друг друга», — добавил Губерниев.

Ранее экс-врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить