Губерниев считает, что режим самоизоляции стоит продлить до июня

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что режим самоизоляции стоит продлить до начала июня.

«Лично моё мнение: нам предстоит продлить самоизоляцию примерно до начала июня. Не я, конечно, решаю, но ситуация, как мне видится, очень тревожная», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Он также отметил, что в нынешней ситуации необходимо поддержать граждан и врачей.

«Это серьёзная ситуация, чудовищная! Нам обязательно нужно её побороть, преодолеть. Давайте будем просто беречь друг друга», — добавил Губерниев.

Ранее экс-врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции.