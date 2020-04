Интервью со звёздами и пародии на обложки музыкальных альбомов: как Кержаков покоряет Instagram на самоизоляции

Наставник юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков во время самоизоляции стал одним из главных ньюсмейкеров в мире российского спорта. В социальной сети Instagram он в прямом эфире взял интервью у хоккеиста Артемия Панарина, у футболистов Фёдора Смолова и Александра Кокорина, а также пообщался с музыкантом Сергеем Шнуровым. Помимо этого, за последнюю неделю бывший форвард «Зенита» четырежды порадовал подписчиков семейными фотографиями, на которых в пародийном ключе воссозданы обложки известных музыкальных альбомов — как они могли бы выглядеть в условиях текущей самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса многим звёздам спорта, нынешним и бывшим, приходится искать для себя новые занятия и способы самовыражения. Главный тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков решил освоить все премудрости социальной сети Instagram. Переживая самоизоляцию дома вместе с семьёй, он успел проявить себя и как журналист-интервьюер, которого цитируют даже в США, и как блогер, чьи посты начали пользоваться популярностью не только у профильных СМИ.

Несколько раз в неделю Кержаков приглашает в прямой эфир известных гостей из мира спорта, предлагая своим подписчикам задавать им интересные вопросы. Последним на данный момент гостем Кержакова стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который рассказал о своих любимых спортсменах и поделился опытом похода на футбольные матчи.

«Первый раз попал на стадион давно, ещё когда на Кирова играли. Нравится ли новый стадион? Нравится. Плохо только, что столько возни было вокруг. Надо было построить в три раза дешевле. Среди лучших спортсменов на первом месте — Мухаммед Али. Смотрел его бои много раз. Это произведение искусства. Али всё время разный — большой артист, большой спортсмен. Можно сказать, он научил меня музыке, игре на инструментах. Кого ещё могу назвать? Пловца, который в моём детстве всё время побеждал, — Владимира Сальникова. Ну и Валерий Харламов, конечно», — рассказал музыкант, в чьих клипах Кержаков несколько раз снимался.

До Шнурова экс-футболист приглашал в прямой эфир хоккеиста Артемия Панарина, с которым дружит с тех пор, как тот играл в Санкт-Петербурге за СКА. Ранее Кержаков даже признавался, что назвал младшего сына в честь игрока «Нью-Йорк Рейнджерс». Разговор между ними получился весьма откровенным. Панарин поделился своими мыслями о том, чем мог бы заниматься, если бы не был хоккеистом, и рассказал о состоянии дорог в Нью-Йорке.

«Так как я заканчивал вечернюю школу, наверное, в крупных компаниях меня не ждали. В Коркине бы замутил бизнес. У меня как раз бабушка пекла пирожки и продавала. У меня всё семейство гнало самогон. Весь алкоголь был под нами. Но я ни разу в жизни самогон не пробовал. Ко мне в гости приходили друзья постарше и пробовали его, а потом бабушка на дедушку ругалась», — признался форвард.

«В Нью-Йорке невозможно водить машину, там ужаснейшие дороги. Худшие в Америке. Поэтому я езжу по городу либо на жёлтом такси, либо на Uber. С парковкой там тоже проблемы — она очень дорогая», — пожаловался хоккеист.

Панарин также высказался на тему урезания зарплат спортсменам во время пандемии. Отвечая на вопрос подписчика Кержакова, он рассказал, что откажется играть, если будет терять такой же процент доходов, как футболисты Российской премьер-лиги.

«В РПЛ урезают на 40—60%? Думаю, у нас поменьше будет. Если от 40 до 60%, я тогда вообще зачем этим занимаюсь? Тогда, пожалуй, пропущу следующий год. У нас пока непонятно. Говорят, в районе 20—30%... Да, я дышать в любом случае могу, не жалуюсь. Но у нас же ещё налог — я где-то 45—50% плачу до 20% этих, а 20—30% — это ещё сверху», — рассказал Панарин.

Это заявление не осталось незамеченным в Северной Америке и вызвало недоумение как у болельщиков, так и у руководства «Рейнджерс». После этого интервью Панарину пришлось заверить своих работодателей, что он просто пошутил по поводу возможного пропуска следующего сезона, а обо всей этой истории написали в The New York Post.

Также в Instagram к Кержакову заглянул Фёдор Смолов. Нападающий «Сельты» рассказал, как был организован его переход в клуб из Виго.

«Всё произошло спонтанно. Был уже конец трансферного окна. Появилось предложение «Фейеноорда», но «Локомотив» отказался меня туда отдавать. «Вильярреал» до конкретики так и не дошёл, был ещё «Вест Бромвич» — буквально за день до того, как появилась «Сельта». Между сборами я полетел в Лондон, в один вечер сидел на ужине с друзьями, когда мне позвонил агент: «Так и так, есть предложение, нужно быстро принять решение». Тут же сказал, что я согласен», — рассказал Смолов.

Он также поделился впечатлениями от своего дебютного гола за испанскую команду, который он записал себе в актив в гостевом матче с мадридским «Реалом».

«Сантьяго Бернабеу» — просто топ. Когда выходишь на разминку, он уже процентов на 60 заполнен... Чувствуешь всю эту атмосферу. Там невозможно сыграть плохо, не суметь сыграть или не настроиться на этот матч. Такие встречи на всю жизнь запоминаются, плюс играешь против самых сильных, лучших футболистов мира на данный момент. Забить в такой игре — круто», — рассказал Кержакову Смолов.

Помимо Шнурова, Панарина и Смолова интервью лучшему бомбардиру сборной России дали форвард «Сочи» Александр Кокорин и легенда «Зенита» Андрей Аршавин, а также вратарь петербургского клуба Михаил Кержаков — младший брат Александра.

Увлекательные прямые эфиры — не единственное, чем Кержаков-старший старается развлекать подписчиков. Вместе с семьёй он также стал снимать пародии на обложки легендарных музыкальных альбомов в условиях самоизоляции. Первой была воспроизведена известная фотография с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles, только на ней он с детьми не просто переходит улицу, а направляется к баку, чтобы выбросить мусор.

© a.kerzhakov11/Instagram; Wikipedia

Затем семейство Кержаковых вспомнило про альбом Queen II культовой британской рок-группы. На фотографии они надели маски и перчатки, посоветовав таким образом подписчикам соблюдать меры предосторожности в условиях распространения COVID-19. Также Кержаков выложил в Instagram домашние пародии на обложки альбомов Definetely Maybe группы Oasis и Cleanin' Out My Closet рэпера Eminem, заменив при этом шкаф на холодильник.

© a.kerzhakov11/Instagram; Wikipedia

Стоит добавить, что, находясь на самоизоляции, дети Кержакова не забывают об образовании. В сториз футболист показал, как проводит химический эксперимент с сыном Игорем. Вместе они сделали небольшой домашний вулкан. Также Кержаков пожаловался на слишком сложные математические задачки в начальной школе и повторил известный трюк с колой и Mentos.