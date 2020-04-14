Спор Глушакова с Каррерой, конфликт Дзюбы с Уткиным и неудачная шутка Фарфана: что происходит в РПЛ во время карантина

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру. Форвард «Зенита» Артём Дзюба снова вступил в конфликт с журналистом Василием Уткиным. А нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан остался недоволен сокращением зарплаты на 40%, но позже назвал свои слова шуткой. Что происходит в РПЛ после приостановки сезона из-за эпидемии коронавируса — в материале RT.

Откровения Филиппа о России и жёсткие высказывания Уткина

Казалось бы, после приостановки сезона из-за эпидемии коронавируса в российском футболе должно происходить не так много ярких событий, ведь спортсмены в основном вынуждены сидеть дома и по мере возможности поддерживать себя в форме. Однако последние три недели оказались богатыми на различные скандалы.

Последний из них разгорелся между экс-капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым и бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. Полноценным конфликтом ситуацию назвать сложно, скорее пикировкой. Её в эфире телеканала «Матч ТВ» начал футболист, который заявил, что в своё время наставник намеренно искал повод для того, чтобы лишить его повязки, и лайк, поставленный под публикацией актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры стал лишь удобной причиной для перевода хавбека в молодёжный состав.

«Реально поставил лайк автоматом... Каррера психанул, но к этому всё шло. Он уже хотел поменять капитана, устраивал постановочные сцены — всё это было некрасиво. Хотя мы хотели с Ещенко поговорить с ним, он не захотел», — сказал Глушаков.

Об этих словах бывшего подопечного тренеру под его последним постом в Instagram рассказал один из российских подписчиков. Каррера не стал оставлять комментарий без ответа.

«На что только не пойдёшь, чтобы получить немного внимания. Спустя два года он всё ещё вынужден говорить обо мне, чтобы получить немного популярности. Если бы он говорил о своей личной и футбольной жизни, никому не было бы дела», — заявил Каррера.

Позже подписчик, задавший итальянцу вопрос о Глушакове, удалил свой комментарий, объяснив, что не хотел бы, чтобы цитата тренера дошла до прессы. Но было уже поздно: слова итальянца растиражировали все отечественные СМИ.

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Другой спор из разряда «футболист против бывшего тренера» случился между нападающим «Динамо» Максимилианом Филиппом и экс-наставником бело-голубых Дмитрием Хохловым, который покинул команду в октябре из-за неудачных результатов. Спустя полгода после ухода специалиста немец рассказал, как тот некрасиво вёл себя по отношению к футболистам.

«Как тренер порой общался с игроками — я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вёл себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой. Матч с «Сочи». И мы, и они играли так себе, но «Сочи» забил прекрасный мяч. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял почему, но это ладно. На следующий день сказал мне: «Если тебе неинтересно играть за нас — можешь идти». И совсем потерял моё уважение», — приводит слова Филиппа Sport24.

В ответ Хохлов заявил, что заменил немца в той игре, поскольку его не устраивали действия нападающего на поле. Тренер подчеркнул, что никогда не позволял себя общаться с подопечными «в грубой манере». Сам немец в данном интервью также признался, что мать боялась отпускать его в Россию, и назвал российских девушек «излишне фейковыми». По словам спортсмена, у многих из них «надутые губы и огромная грудь».

Но самый громкий скандал в последнее время разгорелся между капитаном сборной России Артёмом Дзюбой и известным журналистом Василием Уткиным. Они и раньше обменивались колкостями, но на этот раз слов не выбирали совсем. Первым начал футболист, который отметил, что Уткин деградировал и «комментирует в кафешках и на вокзале».

«Он убивает себя. Мне его, с одной стороны, даже жалко — он очень талантливый человек. Не знаю, откуда в нём столько злости и обиды, я понимаю, что он одинок и поэтому злится на весь мир», — сказал Дзюба в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки.

В ответ Уткин напомнил обо всех скандальных историях с участием нападающего. В частности, он рассказал, что Дзюба «стибрил деньги у товарища в раздевалке» и увёл жену у лучшего друга. Также журналист обвинил Артёма в том, что из-за его действий в конце прошлого года пострадали многие фанаты.

«Из-за того, что кто-то послал человека на три буквы, его потребовалось защищать силами МВД. И так ведёт себя капитан национальной сборной. Да, люди его оскорбляли. Бывает, что оскорбляет трибуна. Но я могу поставить себя на место Дзюбы — оскорблений я наслушался за свою жизнь. Но даже если есть один человек, который за меня, я должен подойти и похлопать ему. А человек такой там должен быть просто по статистике», — сказал Уткин на своём канале в YouTube.

Урезание зарплаты и недовольство Фарфана

Другая тема, которую зачастую обсуждают во время эпидемии коронавируса, — сокращение зарплат. Большая часть клубов РПЛ уже урезала оклады футболистам. Где-то это сделали раньше, как в «Спартаке», где-то позже, как в «Локомотиве». Мало того, выяснилось, что в стане железнодорожников далеко не все остались довольны сокращением зарплат на 40% до возобновления чемпионата России. Так, об этом прямо заявил перуанский легионер команды Джефферсон Фарфан, который из-за травмы не выходил на поле почти год. Во время прямого эфира в Instagram с бывшим партнёром по сборной Перу Роберто Гизасолой 35-летний нападающий признался, что разорвал бумаги о сокращении зарплаты на русском языке, которые прислал ему клуб.

«Пусть они делают что хотят, но не трогают мои деньги. Мне прислали клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели нагадить мне», — цитирует Фарфана Sport24 со ссылкой на прямой эфир спортсмена в Instagram.

Правда, позже, когда слова Джефферсона дошли до России, он поспешил назвать всё сказанное шуткой и объяснил, что его фраза была неверно истолкована.

«Этот момент был согласован со всеми игроками, в том числе со мной, за несколько дней до эфира. Ещё раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по команде. В трудные времена нужно быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо», — приводит слова Фарфана «Чемпионат».

«Локомотив» комментировать заявление игрока не стал. В руководстве лишь назвали решение о сокращении зарплат футболистов коллективным.

Интерес к Азмуну в Италии и к Чалову — в Англии

Новостей о возможных переходах футболистов РПЛ в тот или иной зарубежный клуб в последнее время появляется совсем немного. Это связано и с тем, что до сих пор неизвестно, когда возобновится сезон и на какие даты сместится летнее трансферное окно. Однако, по последней информации итальянских СМИ, летом в «Наполи» может перебраться нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Якобы петербургский коллектив готов отпустить иранца за €25 млн, хотя его контракт с клубом действует ещё два года. Сам футболист позже признался, что ничего не знает об интересе неаполитанцев.

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«Я очень люблю «Зенит», у меня контракт. Сконцентрирован на выступлении за петербургский клуб. Но посмотрим, что будет», — сказал Азмун в прямом эфире с журналистом Марией Командной на своей странице в Instagram.

Об отсутствии предложений по нападающему заявил и спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта. По его словам, у клуба нет необходимости срочно продавать одного из своих лидеров, а всем желающим заполучить его будет непросто это сделать.

А вот другой нападающий РПЛ, Фёдор Чалов, по сведениям британской прессы, летом может перебраться в Англию. Якобы помимо «Кристал Пэлас» форвардом ЦСКА интересуются «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Между тем агент футболиста Кристиан Эмиле подтвердил, что прошлым летом «Кристал Пэлас» действительно предлагал за его клиента £25 млн.

«ЦСКА считает, что Чалов стоит больше £25 млн. Он им нужен для РПЛ и выхода в Лигу чемпионов. В Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Фёдора. Если бы он перешёл в «Кристал Пэлас», это мог быть большой шаг на пути в большой клуб, в любой топ-клуб мира», — сказал Эмиле в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Однако препятствием на пути Чалова в Англию, по словам агента, может стать превратное представление местных клубов о российских футболистах. Якобы там считают их «сложными» и сомневаются в способностях российских игроков адаптироваться в Европе.

Если российские топ-клубы пока твёрдо стоят на ногах, несмотря на мировой финансовый кризис, то более скромные коллективы РПЛ в ближайшее время могут столкнуться с немалыми проблемами. Всерьёз поволноваться уже пришлось болельщикам «Крыльев Советов», ведь 1 апреля появилась информация о возможной ликвидации клуба. Якобы такое решение может быть принято после проверки Счётной палаты.

«Общие доходы на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идёт вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут. Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — цитирует представителей Счётной палаты портал 63.ru.

Впрочем, в руководстве «Крыльев» поспешили назвать данные о ликвидации «первоапрельской шуткой». Клуб опубликовал специальное заявление, в котором говорится, что Счётная палата проводила проверку за период с 2017-го по 2019-й год, а никаких нарушений после того клуб не допускал.

«Стоимость чистых активов в 2019 году также выросла на 155,5 млн рублей. На сегодня никаких исков о банкротстве или ликвидации «Крыльев Советов» нет, для этого нет никаких оснований», — говорится в заявлении клуба.

Куда более позитивные новости поступают из «Ростова», который в конце прошлого года также испытывал финансовые проблемы. Во-первых, клуб продлил соглашения с лидерами коллектива полузащитником Хореном Байрамяном и защитником Евгением Черновым. Причём соглашения с обоими пролонгированы сразу на 4,5 года.

А в начале апреля у главного тренера команды Валерия Карпина родилась дочь Александра. Она стала для специалиста уже пятой и второй в браке с нынешней супругой Дарьей, которая заявила, что следующим ребёнком пары точно должен стать мальчик — Жорик. А чуть позже жена Карпина выложила фото с новорождённой Александрой и назвала её копией папы.