Фарфан назвал шуткой свои высказывания о недовольстве снижением зарплаты в «Локомотиве»

Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал шумиху вокруг своего высказывания о сокращении зарплаты на 40% в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса.

«К сожалению, мой шуточный комментарий, который я дал во время прямого эфира с моим давним другом Роберто Гизасолой, был неверно истолкован. Среди многих шуток, произнесённых нами, одна была о том, что я не согласен с сокращением зарплаты, о котором все игроки договорились с «Локомотивом», — написал Фарфан в своём Instagram.

Он подчеркнул, что согласен с решением клуба и игроков о снижении зарплаты.

«В трудные времена, когда нужно подчеркнуть нашу солидарность с другими, я поддерживаю свой клуб больше, чем когда-либо», — подытожил перуанский форвард.

10 апреля главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил о достижении договорённости с клубом относительно сокращения зарплат.

Ранее Фарфан сказал, чтобы «Локомотив» не трогал его деньги.