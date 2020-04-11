Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги

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Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата.
Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Пускай они делают, что хотят, но не трогают мои деньги. Мне прислали клочок бумаги на русском языке, где я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели нагадить мне», — цитирует Фарфана Sport24 со ссылкой на прямой эфир спортсмена в Instagram с бывшим партнёром по сборной Перу Роберто Гизасолой.

В текущем сезоне 35-летний форвард не провёл ни одного матча за клуб, поскольку восстанавливается после повреждения хряща коленного сустава.

Ранее сообщалось, что футболисты «Локомотива» согласились на снижение зарплаты из-за коронавируса.

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