«Команда считает такой шаг необходимым»: футболисты «Локомотива» согласились на снижение зарплат из-за коронавируса

Футболисты «Локомотива» будут получать на 40% меньше до возобновления чемпионата России. Изначально игроки отказывались идти на уступки. За них вступился главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин, призвав не требовать от игроков согласия на понижения зарплаты. Однако такой подход вызвал шквал критики. В итоге руководство клуба и футболисты смогли прийти к компромиссу.

Пандемия коронавируса и наступивший из-за неё экономический кризис вынудили многие футбольные клубы пойти на сокращение зарплат игрокам. В одних командах футболисты и тренерский штаб с пониманием относятся к таким мерам и соглашаются на предложенные условия, в других же на этой почве разгораются конфликты, которые рано или поздно становятся достоянием общественности.

Среди российских грандов последним на такой шаг решился «Локомотив». После того, как о сокращении расходов уже объявили «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие менее состоятельные клубы, «железнодорожники» продолжали хранить молчание по поводу зарплат футболистов.

6 апреля стало известно, что «Локомотив» всё-таки будет урезать бюджет, но за счёт зарплат руководства. Так, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе согласился на 40-процентное снижение оклада.

«Все наши руководители подразделений приняли решение в период перерыва чемпионата пойти на понижение. Сделали это, чтобы команда стала сговорчивее? Не хочу разделять команду и клуб. Менеджмент клуба показывает, что не оставляет команду, а в тяжёлые времена разделяет с ней ответственность. Особо хочу отметить, что наш диалог с командой проходит в рабочем ключе и обсуждения в СМИ не требует. Оставлю на совести тех, кто вынес дискуссию на всеобщее обозрение», — заявил Кикнадзе «Чемпионату».

По информации «Спорта день за днём», на следующий день состоялась встреча между руководством «Локомотива» и футболистами. На ней планировалось обсудить сокращение зарплат игроков, но те напрочь отказались соглашаться на какие-либо уступки. Причиной стало то, что клуб не пригласил на совещание главного тренера Юрия Сёмина и его помощников. О конфликте между ним и Кикнадзе спортивные СМИ уже неоднократно сообщали ранее.

После этого стороны взяли паузу в переговорах, но Сёмин нарушил молчание, опубликовав колонку в «Спорт-Экспрессе». Главный тренер «железнодорожников» встал на сторону игроков и потребовал прекратить требовать от них сокращения зарплат.

«Вокруг игроков развернулась настоящая истерия. Иногда создаётся впечатление, что от этого зависит, остановят ли коронавирус. Никто не задаётся вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут — полностью или частично — осуществлять свою деятельность. Может, я что-то пропустил. Но говорят почему-то только о футболистах. Убеждён, что такой крен внимания в их сторону абсолютно несправедлив», — заявил Сёмин.

Тренер эмоционально рассказал о том, что многие игроки происходят из бедных семей и должны содержать своих родственников. Сёмин призвал оказывать финансовую помощь футболу наряду с другими отраслями, пострадавшими от пандемии коронавируса.

«Очень просто сказать игроку: «Отдай часть зарплаты!» Тем более что такой призыв будет пользоваться популярностью у части народа. Гораздо сложнее относиться к футболисту с уважением, причём всегда и вне зависимости от ситуации. Но — и гораздо правильнее. Потому что он, футболист, приносит очень многим людям те эмоции, которых им сегодня так не хватает. И об этом никогда нельзя забывать», — написал наставник «Локомотива».

Колонка Сёмина вызвала в основном негативную реакцию в футбольном сообществе. Бывший член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев напомнил, что главным спонсором «Локомотива» является государственная корпорация РЖД, поэтому игрокам нельзя отказываться от сокращения зарплат.

Также по теме «Не понимаю обязаловки»: Селюк об урезании зарплат футболистам и эпидемии коронавируса в Испании Урезание зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса не имеет под собой юридических оснований. Об этом в интервью RT заявил...

«Когда ты сидишь на деньгах крупной корпорации, которая зарабатывает деньги на нашем населении, рассуждать о ком-то другом легко. «Барселона» вот зарабатывает сама. Европейские спортсмены уже давно сделали пожертвования на борьбу с коронавирусом. Я не слышал, чтобы кто-то из наших великих спортсменов пожертвовал хоть копейку. Как только затронули вопрос о том, чтобы затянуть пояса, все начали возмущаться», — заявил Лебедев.

Другой депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев также считает, что футболисты не вправе в нынешней обстановке отказываться от сокращения зарплат. Он назвал эти меры долгом, который спортсмены обязаны исполнить.

«Сейчас весь профессиональный спорт во всем мире идёт на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса. Это касается футболистов, хоккеистов, баскетболистов и многих других. Мы все должны помочь врачам и остальным, кто борется с этой угрозой. Сейчас это долг любого спортсмена. Кстати, у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов. Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг. Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой», — отметил Газзаев.

С критикой слов Сёмина выступили также известные комментаторы Василий Уткин и Дмитрий Губерниев. Бывший генеральный директор «Локомотива» Юрий Геркус отметил, что футболисты честно зарабатывают свои деньги, но при этом он напомнил, что в текущих обстоятельствах сокращение зарплаты вызывает больше уважения, чем отказ от этого.

Одной из немногих, кто поддержал Сёмина, стала бывший президент клуба Ольга Смородская. Она призвала стороны уладить конфликт.

«Пандемия — не время для конфликтов. Наезжать не нужно ни на кого — ни на футболистов, ни на остальных спортсменов. Время тяжёлое для всех, и мы должны объединиться, чтобы как-то это пережить, а не конфликтовать по поводу и без. Так что я во многом согласна с Юрием Павловичем», — заявила Смородская.

В итоге футболисты «Локомотива» договорились с руководством клуба о сокращении зарплат на 40% до тех пор, пока длится пауза в чемпионате России. Капитан команды Ведран Чорлука заявил, что таким образом хочет поддержать работников РЖД, по которым ударил кризис.

«Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран. Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы. Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах. Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40% зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона», — приводит слова Чорлуки пресс-служба клуба.

Таким образом, в РПЛ осталось шесть клубов, которые пока не объявляли о сокращении зарплат своих футболистов. В их число вошли «Краснодар», «Ростов», «Урал», «Оренбург», «Тамбов» и «Ахмат».