«Все свои действия Фёдор согласовал с «Сельтой»: как Смолов нарушил режим карантина и улетел из Испании в Россию

Вечером 4 марта Фёдор Смолов нарушил режим самоизоляции и на частном самолёте отправился из Испании в Россию. Изначально испанские СМИ распространили информацию, что нападающий «Сельты» самовольно покинул расположение клуба, но впоследствии эти сведения опровергли представители как команды, так и игрока. О том, почему россиянин решил вернуться в Москву в разгар пандемии коронавируса, — в материале RT.

Фёдор Смолов внезапно стал одним из главных ньюсмейкеров в мире спорта. Накануне вечером российский нападающий «Сельты», нарушив карантинный режим, покинул Испанию. Как сообщили испанские СМИ, футболист арендовал частный самолёт, на котором вылетел в Москву.

По информации AS, за последние несколько дней Смолов неоднократно обращался к руководству «Сельты» с просьбой отпустить его на родину, но каждый раз получал отказ. В коллективе объяснили, что причина — в решении Ла Лиги по данному вопросу, согласно которому игрокам не рекомендуется покидать Испанию в условиях пандемии коронавируса.

Также по теме «Не хотим подвергать риску здоровье болельщиков»: как УЕФА и РФС продлили футбольный карантин УЕФА перенёс все матчи под своей эгидой, запланированные на июнь, на неопределённый срок. При этом в организации намерены доиграть...

Как сообщили в издании Mundo Deportivo, в клубе знают о сложившейся ситуации и осведомлены о действиях Смолова.

«Футболист незамедлительно сообщил о своих передвижениях и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела. В любом случае он будет придерживаться режима самоизоляции», — говорится в заявлении пресс-службы «небесных».

Изначально испанские журналисты сообщили, что руководство «кельтов» намерено оштрафовать Смолова за отъезд из страны, но представители спортсмена из компании ProSports Management опровергли эту информацию. По их словам, в команде осведомлены о действиях футболиста, а штраф будет выплачен только в том случае, если тот не сможет вернуться в Испанию в срок.

«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Фёдор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернётся в Виго с опозданием», — заявили изданию «Спорт-Экспресс» в ProSports Management.

Впоследствии стало известно, каким образом Смолов смог попасть на родину во время запрета на авиаперелёты. Отмечается, что из Испании он отправился в страну, граничащую с Россией, а оставшуюся часть маршрута проехал на автомобиле.

Примечательно, что несколько дней назад Смолов отвечал на вопросы журналиста «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна в Instagram. Тогда нападающий «кельтов» признался, что скучает по России и был бы рад вернуться в столицу.

«Лето будет у всех непонятное. В рамках того, что происходит сейчас в мире, эгоистично думать об отпуске. Для меня счастьем было бы вернуться в Москву. Скучаю по дому. Я оторван от него. Ощущаю психологически и физически. Экран телефона не передаёт все эмоции родителей, друзей. Только CS:GO убивает время», — заявил Смолов.

Помимо прочего, спортсмен уже тогда признавался, что ведёт переговоры с «Сельтой» относительно возвращения в Россию.

«Пока мне в Москву нельзя. Я спрашиваю у клуба раз в один-три дня. Но команды хотят подстраховаться. Ждут решения лиги относительно продолжения сезона. Изначально планировали начать тренироваться 30 апреля, а возобновить чемпионат — 15 мая. Но это уже невозможно. Уверен, что карантин продлят как минимум до конца апреля. К тренировкам, наверное, приступим не раньше второй половины мая», — сказал Смолов.

На данный момент достоверно неизвестны обстоятельства, которые побудили Смолова нарушить карантин и вернуться в Россию. Тем не менее в испанских СМИ предположили, что причиной стало желание Фёдора отметить день рождения своей девушки Марии Юмашевой. Однако эта версия вызывает серьёзные вопросы. Как минимум потому, что внучка первого президента России Бориса Ельцина отпразднует своё 18-летие лишь 14 апреля, а десятидневное отсутствие вряд ли было бы одобрено руководством «кельтов».

Стоит отметить, что в «Сельте» не только Смолов стал нарушителем режима самоизоляции. Ранее подобным образом поступил хавбек Пионе Систо. Отмечалось, что датчанин и россиянин оказались единственными игроками «небесных», которым пришлось пребывать в одиночестве во время карантина, тогда как другие футболисты жили со своими семьями.

В результате 29 марта Систо не выдержал и направился в Данию, но не на арендованном частном самолёте, как Смолов, а на автомобиле. Как сообщали в ESPN, Пионе потратил на дорогу около 26 часов и преодолел в общей сложности примерно 2830 км. Примечательно, что спортсмен не счёл нужным проинформировать клуб о своих намерениях и связался с ним лишь по приезде.

Многие фанаты «Сельты» враждебно отнеслись к решению Смолова покинуть Испанию в разгар пандемии коронавируса. Так, некоторые в жёсткой форме раскритиковали россиянина за его действия, а один из них заявил о наличии двойных стандартов. По его словам, пока одни люди вынуждены сидеть дома, другие могут летать на самолёте.

При этом некоторые болельщики встали на сторону Фёдора. Один из них объяснил разницу между отъездами Смолова и Систо, отметив, что форвард предварительно уведомил коллектив. А другой заявил, что осознаёт, как тяжело тому было находиться в Виго в период карантина.

«Предельно понятно. Один в чужой стране и без знания языка... Кроме того, он совершил перелёт на частном самолёте — в строгом соответствии с санитарными нормами», — написал один из фанатов.

Также футболиста поддержал известный блогер, а в прошлом комментатор Василий Уткин.

«Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни надолго потерять форму и что твои интересы никто, кроме тебя, не защитит. Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит. Если ему есть где жить в Москве с возможностью гонять мяч, совершать пробежки и прочее — он прав», — написал Уткин в своём Telegram-канале.