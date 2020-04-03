Нереальный форвард: Дзюба не входит в десятку лучших, но забивает больше Кейна и раздаёт пасы, как Месси

Заявление Артёма Дзюбы о мечте выступать за «Реал» изрядно удивило испанских болельщиков и журналистов. Некоторые из них отметили, что футболист не соответствует даже уровню аутсайдера Примеры и точно не входит в число десяти лучших форвардов мира. Однако капитан сборной России в нынешнем сезоне в рамках национального чемпионата совершил больше результативных действий, чем француз Карим Бензема, англичанин Гарри Кейн и египтянин Мохаммед Салах, а по количеству передач сравним с аргентинцем Лионелем Месси.

Слова Артёма Дзюбы во время прямого эфира Тины Канделаки в Instagram о мечте выступать за «Реал» неожиданно вызвали серьёзный резонанс в футбольном сообществе. Безобидная фраза форварда «Зенита» была с удивлением встречена не только испанскими болельщиками в социальных сетях, но и журналистами, принявшимися высмеивать российского нападающего.

Один из фанатов выразил мнение, что Дзюба не соответствует не то что уровню 13-кратного победителя Лиги чемпионов, но и скромного по испанским меркам «Леганеса». После 27 туров команда из пригорода Мадрида располагалась на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице Примеры и рисковала вылететь. Другой болельщик и вовсе заявил, что в самой Испании Артёма помнят только по матчу 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, в котором спортсмен отметился голом с 11-метровой отметки.

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При этом мнение своих соотечественников частично поддержал редактор газеты Marca Хуан Кастро. Журналист скептически высказался о перспективах Дзюбы в «Реале», отметив, что для этого ему нужно входить в число десяти лучших форвардов планеты.

«Этого никогда не случится, это невозможно. Равно как и в любом другом топ-клубе Испании. В остальных испанских командах — возможно, но мы никогда не знаем, что произойдёт», — цитирует Кастро «Чемпионат».

Безусловно, на данный момент сложно говорить о принадлежности Дзюбы к числу десяти лучших нападающих планеты. Как минимум из-за того, что он не защищает цвета команды, претендующей на победу в Лиге чемпионов, и не помогает своему коллективу бороться за золото в одной из ведущих лиг Европы. Но на российском уровне Артём демонстрирует более чем высокую результативность, сопоставимую с показателями главных бомбардиров Старого Света.

Если брать в расчёт исключительно выступления в национальном первенстве (хотя можно было бы присовокупить матчи кубков и национальной сборной), то в нынешнем сезоне в активе Дзюбы значится 13 голов и десять результативных передач (согласно Transfermarkt). Благодаря этому он не только лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, опережая раскрывшихся в нынешнем чемпионате Эльдора Шомуродова и Александра Соболева, а также своего одноклубника Сердара Азмуна, но и занимает первую строчку в рейтинге распасовщиков. По этому показателю он превосходит Зелимхана Бакаева, великолепно освоившегося на позиции плеймейкера в «Спартаке», а также Алексея Ионова, регулярно находящего навесами с фланга своих партнёров по «Ростову».

Достаточно отметить, что в нынешнем сезоне среди представителей топ-10 клубных чемпионатов Европы лишь четверо игроков записали на свой счёт двузначное число как голов, так и передач. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш десять раз забивал сам и столько же раз ассистировал партнёрам, но большая часть его очков пришлась на период выступления за «Спортинг». Душан Тадич из «Аякса» разразился 11 мячами и 15 пасами, но чемпионат Нидерландов вряд ли серьёзно превосходит по уровню первенство России, особенно по части игры в обороне. При этом из признанных мастеров мирового футбола свой статус подтверждают лишь Лионель Месси (19 + 12) из «Барселоны» и Джейдон Санчо (14 + 16) из дортмундской «Боруссии».

Что касается соперничества с ведущими центрфорвардами планеты, то среди коллег по амплуа Дзюба занимает десятое место по системе «гол + пас», уступая лишь таким звёздам, как Киллиан Мбаппе (18 + 7), Тимо Вернер (21 + 7), Роберт Левандовски (25 + 3), а также обретшему вторую молодость Чиро Иммобиле. Итальянец в этом сезоне поистине неудержим, что подтверждают его 27 точных ударов и семь пасов в 26 встречах.

Позади форварда «Зенита» остались Серхио Агуэро, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Луис Суарес, а также все форварды мадридского «Реала». Лучшим из них ожидаемо стал Карим Бензема, с 14 мячами и шестью передачами расположившийся на 12-й строчке. А его сменщики в лице Луки Йовича и Мариано Диаса суммарно отметились тремя точными ударами и одним пасом. И это притом что трансфер серба из «Айнтрахта» обошёлся «сливочным» в €60 млн, а возвращение бразильца из «Лиона» — в €21,5 млн.

Если брать в расчёт не только центральных нападающих, то список уступающих Дзюбе в продуктивности спортсменов становится ещё более внушительным. В нём оказываются лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах, самый дорогой футболист в истории Неймар из «Пари Сен-Жермен», оценённые в более чем €120 млн Антуан Гризманн из «Барселоны» и Жоау Феликс из «Атлетико», а также Гарри Кейн из «Тоттенхэма». При этом если для бразильца и англичанина оправданием могут быть травмы, то для египтянина их найти крайне сложно. Форвард красных сыграл на пять матчей больше визави и формировал одно из самых ярких трио голеадоров континента.

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Кроме того, по числу передач Дзюба и вовсе входит в пятёрку лучших представителей атакующей линии. Чаще него в роли ассистентов выступали лишь всё тот же Месси (12), Анхель Ди Мария (14), Томас Мюллер и Санчо (оба — по 16). Для форварда таранного типа подобные цифры являются более чем впечатляющими. При этом трансферная стоимость россиянина оценивается всего в €16 млн (согласно Transfermarkt), благодаря чему он располагается на 94-м месте в рейтинге самых дорогостоящих центральных нападающих.

Безусловно, говоря о результативности нападающего «Зенита», необходимо упоминать о том, что он выступает не в одном из пяти сильнейших чемпионатов Европы. Если бы Дзюба выступал столь успешно в АПЛ, Примере, Серии A, Бундеслиге или Лиге 1, то котировался бы значительно выше. Но даже с учётом этого факта называть Артёма игроком «не уровня «Леганеса» крайне несправедливо и опрометчиво.

Об уровне россиянина говорит и тот факт, что его нельзя назвать футболистом одного сезона. Можно вспомнить пример Фёдора Чалова, который великолепно провёл прошлый соревновательный год, но в этом серьёзно сбавил и уже не может похвастаться подобными успехами на бомбардирском поприще. За последние пять лет Дзюба лишь однажды опускался ниже отметки в 15 результативных действий за сезон.

Неудивительно, что это совпало с периодом правления Роберто Манчини в «Зените», когда Артём сначала плотно осел на скамейке запасных, а потом и вовсе был вынужден уехать в аренду в тульский «Арсенал». Тогда он лишь раз распечатал ворота соперника в сине-бело-голубой футболке, но в форме туляков набрал девять (6 + 3) очков в десяти встречах, благодаря чему заслужил вызов в сборную России на домашний мундиаль 2018 года.