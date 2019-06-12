«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.

Мадридский «Реал» представил форварда Луку Йовича болельщикам. 21-летний нападающий перешёл в клуб их «Айнтрахта», подписав шестилетний контракт.

«В настоящий момент я самый счастливый парень в мире, я подписал контракт с самым большим клубом на планете. Это стало непростым решением, но я уверен, что не ошибся. Сделаю всё возможное, чтобы помочь «Реалу» выиграть больше трофеев», — цитирует Йовича пресс-служба «Реала».

Ранее сообщалось, что «Реал» отклонил предложение «Наполи» об аренде Родригеса.