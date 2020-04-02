«Не хотим подвергать риску здоровье болельщиков»: как УЕФА и РФС продлили футбольный карантин

УЕФА перенёс все матчи под своей эгидой, запланированные на июнь, на неопределённый срок. При этом в организации намерены доиграть текущий сезон до 3 августа. В РФС поддержали это решение и продлили приостановку всех турниров в России минимум до 31 мая.

«На неопределённый срок»

17 марта УЕФА провёл историческую видеоконференцию, на которой было принято решение о переносе чемпионата Европы — 2020. Также на неопределённый срок отложили все остальные турниры, в том числе еврокубки и национальные первенства. Но предполагалось, что текущий сезон должен завершиться уже в конце июня.

Однако с течением времени становилось всё более очевидным, что первоначальный прогноз УЕФА оказался слишком оптимистичным. И уже 1 апреля состоялась новая видеоконференция с участием генеральных секретарей всех 55 европейских ассоциаций. На ней сроки «футбольного карантина» были продлены.

Во-первых, перенесли на неопределённый срок все матчи под эгидой УЕФА, которые ещё две недели назад планировалось провести в июне, в том числе стыковые встречи за право принять участие в Евро-2020. А женский чемпионат Европы был перенесён с 2021 на 2022 год. Во-вторых, отменили или отложили сразу четыре юношеских чемпионата Европы среди мужчин и женщин разных возрастов.

Даты проведения игр плей-офф еврокубков 17 марта не назывались, но, по информации СМИ, финальные встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы должны были состояться в конце июня. Теперь очевидно, что сбыться этим планам не суждено.

При этом в УЕФА всё же намерены доиграть сезон. Об этом в своих социальных сетях сообщил Королевский футбольный союз Нидерландов. Новая предполагаемая дата завершения всех турниров — 3 августа.

Также в УЕФА подчеркнули, что собираются помочь клубам в непростое время. В частности, речь идёт об отсрочке для завершения процесса лицензирования и смягчении требований финансового фейр-плей.

«Исполнительный комитет согласился, что нынешние исключительные обстоятельства требуют принятия ряда особых мер для помощи национальным ассоциациям в их деятельности. Исполком поддержал предложение о предоставлении ассоциациям дополнительного времени для завершения процесса лицензирования клубов, покуда не будет вновь утверждён порядок отбора клубов в турниры УЕФА на следующий сезон», — говорится на сайте организации.

«Данное решение принято с учётом эпидемиологической ситуации»

Поддержали решение УЕФА и в РФС. Российский футбольный союз сразу после видеоконференции продлил приостановление всех турниров в стране до 31 мая. При этом глава организации Александр Дюков подчеркнул, что УЕФА действительно хочет довести текущий сезон до конца. По его словам, возобновиться он может в июне. В таком случае новый сезон стартует в середине августа — середине сентября.

Также по теме «Все понимали, что придётся чем-то пожертвовать»: УЕФА перенёс чемпионат Европы по футболу на 2021 год УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу с 2020-го на 2021 год. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля в тех же...

«Мы очень ждём возвращения футбола. Приостановку соревнований наши болельщики восприняли достойно и сознательно. Мы видим вклад футбольного сообщества в борьбу с эпидемией: игроки и тренеры активно участвуют в информационных кампаниях в поддержку мер защиты от распространения вируса, ответственно тренируются, подавая пример болельщикам, как проводить время в самоизоляции. Футбол — главный вид спорта в мире. И первые сыгранные матчи станут символом того, что кризис преодолён», — приводит пресс-служба РФС слова функционера.

Прислушались в России и к другим рекомендациям УЕФА. В частности, в РФС заявили о смещении сроков лицензирования клубов. В РПЛ отметили, что при определении нового дедлайна «будут руководствоваться рекомендациями УЕФА».

Другой важный вопрос, который немало обсуждался в СМИ в последние дни, — урезание зарплат футболистов. В России на эти меры уже пошли в «Спартаке» с полного согласия игроков красно-белых. В руководящих футбольных органах страны данный прецедент приветствовали. По словам Дюкова, стороны в данной ситуации должны находить компромисс. А руководитель РПЛ Сергей Прядкин пообещал «прийти с клубами к консолидированному взвешенному решению» по этому вопросу.

Что касается других мер финансовой поддержки клубов, глава РФС рассказал о возможном облегчении налогового регулирования и «создании условий для привлечения частного капитала». Он пообещал в ближайшее время обсудить данные меры с правительством страны.

В свою очередь, в РПЛ также заявили, что не планируют досрочного завершения чемпионата, и подчеркнули, что на первое место ставят здоровье футболистов и болельщиков.

«Данное решение принято с учётом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением COVID-19. Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей. Надеемся на понимание и серьёзное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации», — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

«Есть риск, что и летом карантин продолжится»

Между тем в России приостановление всех турниров до 31 мая практически никого не удивило. Так, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подчеркнул, что иначе поступить в данной ситуации было просто нельзя.

«Ничего не поделаешь, это объективная оценка происходящего. Конечно, все болельщики расстроены из-за этой паузы. Сколько было запланировано событий в мире — и все они отменены. Решение РФС правильное, по-другому поступить было нельзя. Верю: чемпионат России будет доигран до конца», — приводит слова Жукова «Р-Спорт».

С ним согласился генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин, который посетовал, что во многих странах Европы в связи с пандемией коронавируса сложилась крайне тяжёлая ситуация.

«УЕФА — серьёзная организация, поэтому на первое место ставится здоровье игроков и зрителей. Это серьёзный вызов. Сегодня УЕФА оценивает происходящее по странам с наихудшей, а не наилучшей ситуацией. В частности, посмотрите, какой ужас творится в южных странах, отсюда такие решения», — цитирует функционера ТАСС.

Не стали сюрпризом новые рекомендации и для клубов РПЛ, которые 3 апреля проведут общее собрание и обсудят план дальнейших действий.

«Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация в нашей стране. Если она нормализуется, доиграть чемпионат считаю оптимальным решением. В июне и июле можно спокойно проводить матчи, если пандемия не будет развиваться. 3 апреля пройдёт совещание, там все эти вопросы и обсудим. Я считаю, самый лучший вариант — доиграть в середине или конце июня, не раньше. В любом случае нужно будет всем провести сборы и набрать форму», — заявил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

В свою очередь, генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что команда до сих пор находится на карантине и ждёт разрешения возобновить тренировки. А председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отметил, что железнодорожники собираются действовать в рамках принятых РФС и УЕФА рекомендаций. Наиболее пессимистичную оценку происходящему дал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если получится доиграть, то хорошо. Но есть риск, что и летом карантин продолжится», — выразил опасение президент красно-белых.