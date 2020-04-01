«Чемпионат Белоруссии не забудут никогда»: баянист «Ислочи» о внезапной славе, дружбе с тренером и клипе про коронавирус

Прославившийся на весь мир баянист футбольного клуба «Ислочь» Валерий Колонтай выразил мнение, что болельщики навсегда запомнят, как чемпионат Белоруссии не останавливался даже во время пандемии COVID-19. В интервью RT музыкант также рассказал, как преподавал в школе главному тренеру клуба Виталию Жуковскому, отметил простоту хавбека Александра Глеба, который заканчивал карьеру в «Ислочи», и поделился деталями съёмки клипа про коронавирус.

«Когда меня показали по «Матч ТВ», думал, это монтаж»

— В последнее время вы обрели популярность не только в Белоруссии, но и в России. Как относитесь к этой внезапной славе?

— В ней, конечно, есть как свои плюсы, так и минусы. Так получилось, что на данный момент футбол жив только в Белоруссии. А с баяном на трибуны никто не ходит. Отсюда и причины моей популярности. Я потихоньку стал к ней привыкать, хотя бывает тяжеловато.

— Вас стали чаще узнавать на улицах?

— Узнавать узнают, но по-другому посмотрели на меня и люди, с которыми был знаком прежде. Они очень удивились тому, что простой учитель и музыкант попал в такую ситуацию. Некоторые даже не верили. Но позвонила одна газета, потом другая, показали по телевидению. А когда в воскресенье я заходил на матч «Ислочь» — «Смолевичи» на стадионе «Динамо» в Минске, люди начали мне аплодировать.

— Насколько сильно увеличилось количество подписчиков в Instagram?

— Прирост идёт с космической скоростью. Было всего около 30, а сейчас уже 150. Что пишут? Знаете, мне очень понравился один комментарий из России: «Кушаем картошку, слушаем гармошку». Этой фразой можно даже озаглавить интервью.

— Вспомните, как узнали, что вас показали в прямом эфире «Матч ТВ».

— У нас, болельщиков «Ислочи», есть чат в Viber. И туда прямо по ходу игры с «Неманом» скинули этот отрывок из трансляции. Посмотрел и сначала не поверил. Думал, это монтаж. Но потом позвонил в пресс-службу клуба, и там подтвердили, что меня действительно показали по телевизору.

— Комментатор Константин Генич благодаря вашей игре на баяне сравнил происходящее с большой белорусской свадьбой. Не обидело это сравнение?

— А почему это должно быть обидным? Ведь баян обычно ассоциируется со свадьбой. А тут дело происходило на футболе, поэтому всё логично. Будучи тамадой, я сыграл на большом количестве свадеб, могу и на матче сыграть.

— Вы рассказывали, что со своим мини-коллективом даёте концерты в санаториях Белоруссии и даже гастролируете по Германии. Сейчас предложений стало больше?

— Звонят и приглашают, но в связи с коронавирусом мы вынуждены беречься и стараемся особо никуда не ездить. Здоровье и безопасность стоят на первом месте. Пока временно приостановили гастроли. Да и массовые скопления людей в Белоруссии сейчас не приветствуются.

«ОМОН хотел разобрать баян — предложил положить на стол $2 тыс.»

— Как вы научились играть на баяне?

— На баян я пошёл в третьем классе. Мама решила сделать мне такой подарок на день рождения, отдав в музыкальную школу. Первые недели ходил с удовольствием, но, когда там ввели специальный дневник, мне это не очень понравилось. Получается, в школе один дневник, в музыкальной — второй. Учитель всегда может написать какое-то замечание. Из-за этого желания ходить туда не было, но благодаря маме всё-таки закончил. Тем не менее никакого рвения к игре на баяне не было. Пристрастился уже в училище культуры и искусств в Минске, где учился на духовых инструментах. По диплому я дирижёр духового оркестра, играл на баритоне. Вторым инструментом стал баян. При этом я являюсь «слухачом», то есть хорошо могу наигрывать какие угодно мелодии даже без нот. Тогда же появилась и любовь к инструменту.

— Как давно начали увлекаться футболом? До появления «Ислочи» ходили на матчи какой-нибудь команды?

— Нет, никогда не ходил, хотя футбол любил. Помню, мама выключала телевизор, когда шла Лига чемпионов, если приносил домой плохие отметки. Поэтому старался учиться хорошо. Но никогда ни за кого не болел, хотя было желание ходить на стадион. Да и сильного интереса к чемпионату Белоруссии не было. Еврокубки, сборная — другое дело, но о баяне тогда речи не шло. «Ислочь» же вызвала интерес с самого начала, ведь в клубе собралось немало людей, с которыми я тесно соприкасался по жизни. Например, у главного тренера команды Виталия Жуковского я в своё время преподавал в школе.

— Сразу же начали ходить на стадион с баяном?

— Другие болельщики знали о том, что умею играть на нём, и как-то предложили взять инструмент на выезд. Делать было нечего, в автобусе ехать часа четыре, развлекались как могли. Ну а позже начал ходить с ним и на стадион. Теперь уже просто не представляю себя на трибуне без баяна.

— Как на него поначалу реагировали болельщики?

— В основном доброжелательно, но люди удивлялись: как так, что здесь делает человек с баяном? А после пары матчей болельщики других команд начали активно мне писать, спрашивали, кто я такой, чем занимаюсь. Никакого негатива не возникало. Не слышал такого, мол, не приезжай сюда со своим баяном. Напротив, все с удовольствием ждали. Помню, был забавный момент в Гомеле. После матча солдат внутренних войск, которые обычно заполняют часть трибун, сажали в автобусы, чтобы отвезти обратно в часть. Так я не растерялся и заиграл «Прощание славянки». Все захлопали.

— В чём замысел ваших походов на стадион с баяном, помимо поддержки «Ислочи»?

— Хочу, чтобы было больше позитива не только у болельщиков, но и у той же милиции, стюардов, работников стадионов. Сейчас уже узнают во многих городах, фотографируются. Зачастую подходят и поклонники соперников. Понятно, что баян один, а стадионов много. Теперь его называют визитной карточкой «Ислочи».

— Какой репертуар вообще исполняете?

— Если у кого-то из футболистов или тренеров день рождения, перед игрой исполняем «Пусть бегут неуклюже…». Собираются все болельщики и поют. Кто-то попадает в ноты, кто-то нет, но это неважно, главное, что дружно. Исполняю также «Польку», «Цыганочку», «Семь-сорок». Если футболист симулирует и выпрашивает карточку, могу сыграть «А я лягу, прилягу». Хитом считается «День Победы», когда «Ислочь» забивает. Если уступаем, а до конца остаётся совсем немного времени, играю «Ещё немного, ещё чуть-чуть». Обязательна «Команда молодости нашей» — её подхватывают все.

— Насколько хорошо баян слышно на стадионе, тем более когда рядом бьют в барабан?

— Дело в том, что у нас барабан играет синхронно с баяном. Я немного подучил барабанщика «Ислочи», не являющегося профессиональным музыкантом, и теперь он бьёт в ритм моим песням. А барабаны соперника иногда действительно заглушают. Так было на кубковой встрече в Бресте, где нам достался угловой сектор. Но старались как могли, местные болельщики показывали большие пальцы, кричали: «Давай, баянист, зажги!».

— Как относитесь к футбольным фанатам?

— Среди болельщиков «Ислочи» таких людей нет, мы даже слово «фанат» не употребляем. Приезжаем на матчи с маленькими детьми, некоторые вообще с колясками. Шести-семилетние девочки могут проскандировать свою кричалку, например: «Чтобы наших победить, надо вам «Растишку» пить». Доброжелательно относимся ко всем. Полиция поначалу вела себя с нами жёстко, но там быстро поняли, что среди поклонников «Ислочи» нет никаких хулиганов. Хотя в Городее у меня как-то забрали катушку ниток с иголками, сказали, что это — колющий инструмент. Все смеялись.

— Известному испанскому болельщику Маноло на ЧМ-2018 запрещали проносить на стадион знаменитый барабан. У вас таких проблем не возникало?

— На первых выездах случалось всякое. ОМОН всегда удивлял мой баян. Их поражало, что я не сдаю его в камеру хранения, а несу на стадион. Милиция сначала тщательно изучала чехол, потом крутила-вертела в руках сам инструмент. Спрашивал: «А что вы хотите увидеть?» Всерьёз интересовались содержимым. Отвечал: механизм, который отвечает за извлечение звука. Начинались звонки начальству, такого ведь никогда раньше не было. Начальство тоже ничего не понимало, ведь баян не прописан ни в каких правилах. Однажды предложили разобрать. Объяснил, что это инструмент известной итальянской фирмы Scandalli, и, если они хотят залезть внутрь, пусть кладут на стол $2 тыс. Не будет работать — заберу деньги. Объяснил: у меня однажды проверяли баян на польской таможне, попросили прямо там сыграть полонез Огинского. Сыграл — и вопросов больше не возникало, ведь стало очевидно, что раз баян издаёт звуки, то внутри ничего не спрятано. История омоновцев убедила, и меня пропустили на трибуны. Сейчас, конечно, таких проблем не возникает.

«После каждого матча к Глебу мог подойти абсолютно любой»

— Вы являетесь, пожалуй, самым популярным болельщиком «Ислочи». Общаетесь с футболистами команды?

— Поговорить или обратиться с просьбой можно абсолютно к любому из них. Не бывает такого, что до человека нереально достучаться. При желании всегда можно позвонить, пообщаться, взять автограф. Если человек травмирован, можно задать пару вопросов, как он себя чувствует, когда восстановится.

— Случалось, что футболисты просили сыграть что-то на заказ во время матча?

— Такого ещё не происходило. Но был другой случай. Жуковского как-то дисквалифицировали на месяц за излишне эмоциональное поведение. И так получилось, что одна из игр, которые он вынужденно проводил на трибуне, состоялась в день рождения тренера. Прямо на трибуне поздравили его, сделали большой баннер. Между прочим, сами футболисты об этом просили.

— Работая учителем в школе в Михановичах, вы преподавали в том числе у Жуковского. Сейчас общаетесь с ним?

— Конечно. У меня есть номер Виталия Леонидовича, всегда могу ему позвонить. Если он свободен, поднимет трубку — можно пообщаться. Но времени у него обычно мало, поэтому я не обижаюсь, когда он в ответ пишет сообщение: «Я занят, давай попозже». Однако стараюсь вести себя правильно и исключать панибратство по отношению к нему. Неважно, что когда-то был у Виталия Леонидовича учителем. Мы уважительно относимся друг к другу.

— Правда, что ваши с Жуковским сыновья занимались футболом в одной группе в ДЮСШ «Ислочь»?

— Да, это действительно так. Правда, мой сын по медицинским показателям больше в «Ислочи» не занимается. Но они до последнего момента играли вместе.

— Жуковский — очень эмоциональный человек. Приходилось на правах бывшего учителя призывать его держать себя в руках?

— Я знаю его немного больше, чем другие. Он эмоционален только когда идёт игра, а когда она заканчивается, ведёт себя совершенно иначе. С холодной головой идёт дальше. К тому же не забывайте, что у нас нет VAR, поэтому судьи могут ошибаться. А так главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко недавно вообще ногой бил в дверь судейской.

— В прошлом сезоне карьеру в «Ислочи» заканчивал Александр Глеб. У вас в Instagram есть даже фото, на котором он запечатлён вместе с вашим сыном. С ним тоже удалось пообщаться?

— Это легенда, не поспоришь. Он приезжал ещё на юбилей клуба, когда «Ислочь» отмечала десять лет существования. Все были удивлены и даже шокированы. Образовалась большая очередь из желающих сфотографироваться и взять автограф. Александр терпеливо общался с каждым и не ушёл, пока толпа не иссякла, хотя торопился. Несмотря на свой статус, Глеб — очень простой, вежливый человек.

— Чем он запомнился уже будучи футболистом «Ислочи»?

— После каждого матча к Глебу мог подойти абсолютно любой. По нему вообще не ощущалось, что это какая-то далёкая звезда. Очень простой и открытый человек. Даже сейчас он легко может уделить внимание любому болельщику, минутку пообщаться по телефону. Александр неоднократно предоставлял свои личные игровые футболки для различных конкурсов. Дошло до того, что у него не осталось ни одной, все были разыграны!

«Эта песня призвана объединить всех болельщиков»

— Как возникла идея снять «Лютый клип против коронавируса»?

— В состав нашей группы White Russians входят также Николай Цалковский (балалайка) и Максим Кудин (вокал). А продюсируют нас Александр Кнауер и Вадим Эстерман из Дортмунда. Слова писали сообща, обсуждали в социальных сетях. В итоге придумали песню. Окончательный вариант и выложили 30 марта на YouTube. Эту дату решили считать днём рождения группы.

— Знали, что клип покажут в перерыве матча «Ислочь» — «Смолевичи» на экране стадиона «Динамо»?

— Просил об этом пресс-службу клуба, присутствовало огромное желание сделать сюрприз болельщикам и футболистам. Этим клипом мы хотим показать Европе, что не существует неизлечимых болезней. Любой вирус можно победить, главное, чтобы были сила воли, желание, стремление. И речь идёт даже не о коронавирусе. Эта песня призвана лечить людей от плохого настроения, она должна подталкивать их к улыбке.

— Почему решили сделать припев на английском?

— Вы же сами видите, телеправа на показ чемпионата Белоруссии приобрели многие страны, не только Россия. Так что тут расчёт на иностранных любителей футбола. Хочется, чтобы и в Европе знали: мы беспокоимся и переживаем за неё. Эта песня призвана объединить всех болельщиков, которые из-за коронавируса лишились возможности вживую смотреть футбол.

«Если сейчас остановить чемпионат Белоруссии, поднимется ещё большая паника»

— Футбольные соревнования на планете практически всюду остановились. Не кажется ли вам, что и чемпионат Белоруссии должен встать на паузу?

— Как рядовой болельщик могу сказать, что мы стараемся соблюдать все меры предосторожности, проводить дезинфекцию. И всё-таки в Белоруссии на футбол ходит не так много человек, чтобы останавливать чемпионат. В таком случае стоит закрыть метро, в которое все набиваются как сельди в бочку.

— Какие меры предосторожности принимают сейчас на белорусских стадионах?

— У людей при входе на трибуны измеряют температуру, обрабатывают им руки антисептиком, всем желающим выдают маски. Но я не беру, поскольку понимаю — толку от них немного. Знакомый врач сказал, что здоровому маска не нужна, она требуется больному, чтобы он не заражал остальных. Люди перестраховываются. Но если сейчас остановить чемпионат Белоруссии, то поднимется ещё большая паника.

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— Что чувствуют простые белорусские болельщики в настоящий момент? Высшая лига никогда не была на виду, а сейчас за ней следит весь мир.

— Шутим, что скоро поедем играть в футбол на индийских слонах. Вообще, испытываем гордость за нашу страну. Теперь люди хотя бы будут знать, что есть такое государство — Белоруссия. Ведь зачастую, когда пытаешься рассказать иностранцам, откуда ты, они не понимают. Belarus? White Russia? Russia? Начинаешь объяснять им, что это не область России, а отдельное государство. Думаю, теперь таких проблем не возникнет, а о нашей стране будут знать все.

— Не обидно, что минута славы белорусского футбола, скорее всего, получится короткой, а потом о нём все забудут?

— Нет, о чемпионате Белоруссии не забудут никогда. Ведь у наших команд уже появились персональные болельщики по всему миру. Забыть Высшую лигу невозможно, хотя такого интереса, конечно, больше не будет. Но люди навсегда запомнят, как Белоруссия была единственной страной, в которой играли в футбол во время пандемии. Мы можем гордиться собой.

— В России о чемпионате Белоруссии высказываются по-разному. В частности, почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал его «порнографией». Не обидно?

— Бог ему судья. Стараюсь не допускать таких высказываний и не люблю, когда кто-то другой так говорит. Это напомнило слова вашего комментатора Василия Уткина, который назвал БАТЭ «колхозниками». Говоря подобное, человек лишь демонстрирует свою необразованность и бескультурье. Умный человек промолчит, а дурак ответит. Мы стараемся молчать. Сказал и сказал.

— Вы когда-нибудь посещали матчи чемпионата России?

— Нет, но Россия — моя вторая родина, поскольку мама родилась на Сахалине. А папа белорус. С большой любовью отношусь к обеим странам. На матчи РПЛ ещё не приглашали, но с удовольствием съездил бы на ЦСКА Виктора Гончаренко с Ильёй Шкуриным в составе или на «Крылья Советов», за которые долгие годы играл Сергей Корниленко. Или на тот же московский «Спартак».