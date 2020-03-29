«Ислочь» победила «Смолевичи» и поднялась на третье место в чемпионате Белоруссии по футболу

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«Ислочь» одержала победу над «Смолевичами» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу.
«Ислочь» победила «Смолевичи» и поднялась на третье место в чемпионате Белоруссии по футболу
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Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Ислочи» принёс гол Момо Янсане, забившего на девятой минуте.

В другом матче игрового дня «Неман» на своём поле победил «Витебск» со счётом 2:0 благодаря голам Гегама Кадимяна (51-я минута) и Георгия Кантарии (59-я минута).

«Ислочь», набрав шесть очков, поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата. «Неман» с тремя очками переместился на седьмое место, «Витебск» с тремя очками остался на 11-м месте, а «Смолевичи» с одним очком — на 12-м месте.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата Белоруссии на российском телевидении.

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