Почётный президент РФС о чемпионате Белоруссии: это какая-то порнография

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата Белоруссии на российском телевидении.
Почётный президент РФС о чемпионате Белоруссии: это какая-то порнография
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова — 1979 по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз!?» — заявил Колосков в интервью RT.

Ранее «Минск» победил «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии по футболу.

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