Дюков рассказал, когда в России может начаться футбольный сезон-2020/21

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что новый сезон в отечественном футболе может начаться в конце августа или в середине сентября.

«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, которые были приняты сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым был признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах разнится, но сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня. Таким образом, с учётом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесён на середину августа или середину сентября», — заявил Дюков.

Практически все европейские футбольные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, прерваны в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФС приостановил проведение всех футбольных соревнований до 31 мая.