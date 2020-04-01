Дюков рассказал, когда в России может начаться футбольный сезон-2020/21
- РИА Новости
«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, которые были приняты сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым был признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах разнится, но сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня. Таким образом, с учётом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесён на середину августа или середину сентября», — заявил Дюков.
Практически все европейские футбольные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, прерваны в связи с мировой пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что РФС приостановил проведение всех футбольных соревнований до 31 мая.